Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

25/02/2017

De imediato, nenhum interesse seu em particular pode ser satisfeito. Porém, este é o momento em que sua alma é desafiada a enxergar mais longe, a se atrever a dar um passo mais ousado, arriscando alguns interesses.

Milagre mesmo é preservar o ânimo lá em cima enquanto as circunstâncias teimam em ser adversas. Quando não souber o que fazer para que isso seja assim, pratique aquilo que em outros momentos produz alegria.

É nos conflitos que se perde toda a graça dos relacionamentos, mas é, ao mesmo tempo, nesse cenário pouco agradável que está a semente de uma harmonia com muito maior graça do que a anterior. É necessário persistir.

Quando as coisas se desorganizarem, em vez de reagir com irritação a isso, procure em primeiro lugar se distanciar, evitando a urgência e, depois, com a alma mais leve, voltar a tomar conta do que for necessário.

Enquanto você se dedicar a cumprir todas as responsabilidades e tarefas sem pestanejar nem reservar tempo para se queixar, você verá que as coisas acontecem como que por resultado de um milagre. Aproveite a onda.

Demonstre integridade nas decisões que você tomar hoje, procure não usar sua dignidade como moeda de troca para garantir qualquer satisfação que, depois, nem seria tão satisfatória assim. Hora de sustentar princípios.



A perspectiva de crescimento envolve uma dose de desconforto, que está embutida em ter de assumir tarefas para as quais sua alma não se sente devidamente competente. Não importa, a competência virá com a prática.

Ofereça seu apoio às pessoas que realmente o precisarem, tenha em mente que a todo momento o que em nós é humano depende desse apoio, essa colaboração mutua da qual as pessoas tentam se livrar, mas nunca conseguirão.

Sentimento de insegurança não deve servir para você orientar suas atitudes, nem muito menos para alimentar decisões precipitadas, que pareceriam seguras, mas que só serviriam para encobrir a insegurança sentida.

Ficar na defensiva não é o melhor dos cenários. Porém, isso tampouco há de servir para você partir para o ataque, fingindo que não está na defensiva. É melhor se distanciar e observar o cenário com mais sabedoria.

Contagie com sua leveza as pessoas com que se relaciona, mas se elas não se impregnarem com essa aura e, pelo contrário, resistirem e insistirem em tornar você mais grave, então se afaste sumariamente delas.

Você sempre deixará passar batida a inspiração disponível se apenas se dedicar ao regozijo de tudo que imaginar, sem se atrever a tentar colocar em prática o que essa inspiração inspirar, valha a redundância.