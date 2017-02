Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 27/02/2017 | 06h00 Atualizada em

É muito o que precisa ser feito e a complexidade do panorama reside na qualidade das pessoas com que os empreendimentos precisam ser colocados em marcha. É preciso passar do entusiasmo ao espírito prático com rapidez.

A hesitação é natural, pois, é muito o que está envolvido e não há garantia nenhuma quanto aos resultados. Contudo, é o que você tem em mãos, ao mesmo tempo de pressentir algo maior que acena a você de um futuro possível.

O que de início pareceria ser mera contrariedade aos seus desejos, ao longo do dia poderá se converter numa força extra para você, afinal, fazer o que tiver em mente. Por isso, considere hoje ser um dia de estratégias.

Quando podia estar tudo bem, aparece alguém a espalhar brasa. Assim são as coisas, as pessoas podem ajudar, mas em muitos casos também atrapalham o que já estaria andando muito bem. Cuide para não se irritar com isso.

É irrelevante o quanto você tenha a razão de seu lado, na prática as pessoas também terão as razões delas e, em nome de melhor entendimento, todos os envolvidos terão de fazer concessões, ou se dedicarem à briga.

Você fará sua vontade, tenha isso em mente para não perder tempo lutando contra supostas adversidades que obstaculizariam o caminho. Nada de lutar contra, o que você precisa é focar o objetivo e simplesmente avançar.



Às vezes, é preciso levar umas cutucadas para despertar da letargia e colocar mãos à obra. A primeira reação diante das cutucadas é de irritação, mas se pensar bem, a segunda não há de ser reação, mas ação.

Faça o que tiver de ser feito independentemente de essa ser a sua vontade ou não. Há momentos em que a vontade precisa ser contida diante da necessidade, que sempre há de ter prioridade sobre todo o resto.

Difícil convencer todas as pessoas a seguir você, por isso, deixe de lado essa pretensão e se adeque às contrariedades que algumas delas apresentarão. Enquanto isso, reúna as pessoas que compreendem seus movimentos.

Você deve sempre defender seus interesses, mas tomando o cuidado para que essa defesa não se transforme em ofensa aos interesses alheios, porque, afinal, todo mundo tem direito de defender os próprios interesses.

O ambiente está muito atabalhoado e não merece nervosismo de sua parte. Em alguns casos, faça as intervenções necessárias, mas cuide que sejam cirúrgicas, para depois continuar com o que for de seu interesse.

É arriscando que se avança nesta parte do caminho, por isso, reduza o tempo dedicado ao descanso, contrarie a agenda da civilização e faça o que você sabe que precisa ser feito. Só você pode intervir e produzir.