Inter e Brasil-PEL voltam a se enfrentar por uma competição nacional depois de 33 anos

01/02/2017 | 14h15

Campeonato Brasileiro de 1984, disputado de janeiro a maio daquele ano, composto por quatro fases e que teve o Fluminense como campeão: foi nesta temporada que ocorreu o último confronto entre Internacional e Brasil de Pelotas por uma competição nacional. Eram eles, ao lado do Grêmio, os representantes do Rio Grande do Sul no Brasileirão.

Naquela ocasião, o Brasil de Pelotas levou a melhor sobre o Internacional. Na segunda fase do campeonato, ambos ficaram no mesmo grupo formado por quatro clubes. Nenhum conseguiu classificação para a etapa seguinte. No Bento Freitas, o Xavante venceu por 1 a 0 com gol de Chico Fraga. A volta, no Beira-Rio, terminou empatada em 1 a 1. Kita fez o gol colorado, enquanto Andrezinho empatou para os pelotenses.

Pois passaram-se 33 anos para as equipes se cruzarem novamente sem contar o Campeonato Gaúcho. Agora pela chamada Primeira Liga, colorados e xavantes não escondem que o foco está em outras competições, mas vão medir forças nesta noite no estádio Beira-Rio. Será o 106º confronto na história entre eles.



*RÁDIO GAÚCHA