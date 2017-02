Kit Faqueiro Tramontina tem selos a partir do dia 22 de fevereiro

Promoções 08/02/2017 | 21h00 Atualizada em

No dia 22 de fevereiro será publicado o primeiro selo do novo Junte & Ganhe do Diário Gaúcho. O Kit Faqueiro Tramontina é composto por 12 talheres (seis garfos e seis facas) em aço inox e com cabo de madeira.



O kit destaca-se por sua qualidade, pois os produtos são feitos em material com alta durabilidade, e por sua versatilidade, já que ficam bem à mesa do dia a dia e também fazem bonito no churrasco para a família e os amigos. O cabo de madeira é confortável de pegar, e o inox garante que os talheres não enferrujem e durem muito, além de terem aquele brilho inconfundível. E o mais importante: a marca Tramontina, garantia de ótimos utensílios.



Para garantir o seu faqueiro Tramontina, é só juntar os 70 selos que virão na capa do Diário Gaúcho. Saiba mais em diariogaucho.com.br/promocoes.