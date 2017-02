Luiz Felipe é eliminado do "BBB 17" com 73,8% dos votos em paredão triplo

Saiu 14/02/2017 | 23h23 Atualizada em

Em paredão triplo, Luiz Felipe foi eliminado do Big Brother Brasil com 73,8% dos votos. Marcos e Ilmar, que disputavam a preferência do público com alagoano, permanecem na casa.

No último domingo, Luiz Felipe recebeu cinco votos da casa para o paredão. Marcos havia sido indicado para o julgamento popular pelo líder Daniel, enquanto Ilmar foi para a berlinda por conta de Pedro, que o designou após atender o Big Fone.

Ao deixar a casa, Luiz Felipe comentou o seu atrito com Ieda, com quem havia feito as pazes poucas horas antes:

- Sempre fui muito ríspido em minha vida e nunca deixei que ninguém me atingisse. O limite do meu respeito é quando a pessoa invade e ela invadiu, mas conseguiu voltar a ter meu respeito, quando me chamou para conversar.

O apresentador Tiago Leifert disse que o ovo – pelo qual ele brigou com Ieda – teria sido o ovo mais caro da vida dele, pois lhe teria custado o prêmio de R$ 1,5 milhão. Luiz Felipe refutou:

– Ganhei pessoas que valem muito mais.

Arrependida

Antes do anúncio do resultado do paredão, Emilly confessou para o apresentador Tiago Leifert que estava inconsolável e que estava arrependida de sua escolha do Anjo, que foi para Roberta. Ela revelou que desejava ter dado a imunidade para Marcos.