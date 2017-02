Magali Moraes escreve sobre a saudade de torta fria

Coluna da Maga 08/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Por onde andam as tortas frias de antigamente, presença confirmada em todos os aniversários de família? Acho que esse ícone da gastronomia não está mais sendo convidado pra festa. Gourmetizou geral. Tô há dias pensando no paradeiro da torta fria caseira e bem molhadinha. Quando a memória traz de volta lembranças disfarçadas de comida, é preciso respeitar. Por isso, a coluna de hoje não vai falar de abobrinhas. A menos que elas sejam usadas como recheio.



Saudade até daquela casca de tomate enrolada em cima, formando uma rosa acompanhada de folhas de tempero verde. Nem é pelo tomate. Ninguém briga por ele, como acontece com morango grande e vermelhinho no topo de torta doce. Essa flor significa que uma mãe, tia ou vó se deu ao trabalho de decorar sua obra prima. É capricho que ganha elogios. Levemente brega? Se for, qual é o problema? Ela cumpre sua função afetiva. E não merece morrer fatiada.

Bem picadinho

A torta fria que me faz salivar tem recheio de presunto, queijo, ovo duro e pepino. Pra que inventar, né? Tudo bem picadinho. Palmito também! Ou camadas de frango desfiado e cenoura ralada. Minha saudade é da torta fria clássica, não maluquices da Bela Gil. E sem pesar a mão na maionese, senão fica enjoativo e sobra no prato. Melhor usar a quantidade suficiente pra cobrir as laterais. Ainda vendem pão fatiado na horizontal? O que eu faço toda hora no supermercado, que não presto atenção nisso?

Agora deu fome. Se você está lendo o jornal cedinho, desculpa aí. Mas uma fatia de torta fria que sobrou na geladeira combina com café preto, hein! Preciso confessar que fiquei preocupada. Sou mãe e nunca fiz uma torta fria na vida. Será que meus filhos vão ficar traumatizados? Procuro urgente receitas na internet? Se bem que eu posso empurrar com a barriga até nascer algum neto. Até lá consigo imprimir em 3D uma deliciosa torta fria, já pensou que barbada?