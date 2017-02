Magali Moraes escreve sobre os madrugadores de fíndi

Coluna da Maga 17/02/2017 | 10h00 Atualizada em

O Horário de Verão está acabando e todo mundo vai atrasar o relógio de sábado pra domingo, ganhando uma horinha a mais de sono. Que delícia poder dormir sem culpa, sem compromisso, como se não houvesse amanhã. Odeio ter horário pra acordar no fíndi. Deixa o colchão decidir quando quer me expulsar. Depois de passar a semana inteira levantando cedo, eu preciso recuperar as horas perdidas de sono. Ou parte delas porque essa conta nunca fecha. E você? Quais os planos pra domingo? Abraçar o travesseiro ou pular cedinho da cama?



Sinceramente, não entendo as pessoas que madrugam sem necessidade no fíndi. Os argumentos não são nada convincentes. Dizem que depois que acordam não conseguem mais dormir. Bem capaz!! É só treinar. Comece esticando os famosos cinco minutinhos a mais na cama. Dez, quinze, vinte, trinta, 60 minutinhos. Daí o céu é o limite pra deitar eternamente em berço esplêndido. O corpo mimetiza com o lençol. O cabelo e a fronha numa maçaroca só. Acordar e voltar a dormir é uma arte. É você no poder. Poder relaxar!

Desculpa clássica

Mas não. Quem adora madrugar no fíndi quer nascer primeiro que o sol. Quer chegar na feira antes que os pés de alface. Quer tomar mate com as galinhas. Quer ser o primeiro a ler o DG e contar pros outros o que já leu. Quer aproveitar o dia ao máximo (essa é a desculpa clássica). E quem disse que os dorminhocos não aproveitam também? Preconceito. Nosso fíndi rende, e estamos bem descansados pra curtir.

Se você é um madrugador, ainda dá tempo de vir pro outro lado da força. Um sábado que seja, experimente a delícia de dormir um pouco mais. Descubra que tomar café da manhã perto do meio dia (ou juntar as duas refeições) é econômico. A outra opção é se jogar na cama depois do almoço. Sim, você consegue!! E não bote alarme, por favor. Acordar sem saber se é dia ou noite, com a cara toda marcada do travesseiro, é libertador.