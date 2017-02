Magali Moraes fala sobre a importância de receber críticas

Coluna da Maga 01/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Nas minhas férias, um leitor enviou um email pro DG dizendo que está insatisfeito com a coluna. Disse que "é muito chato para nós, leitores, ler uma coluna que fala só abobrinhas e sobre a vida pessoal dela" (no caso, eu). Respeito a opinião dele e entendi o recado. Mas já aprendi que é impossível agradar todo mundo. Principalmente escrevendo num jornal como o DG, que tem milhões de leitores. O que me deixou com a pulga atrás da orelha foi o plural usado. Ele e quem mais? Sua família? Amigos? Ou foi apenas força de expressão?



Abobrinhas? Sim!!! Escrevo sobre as coisas mais banais do cotidiano (além de adorar uma abobrinha no forno). É a proposta da coluna. Um jornal não precisa ser sério do início ao fim. Na parte das notícias e serviços, com certeza. Todos os veículos de comunicação, por mais sérios que sejam, também oferecem assuntos leves e bem humorados porque sabem que o consumidor não busca só informação. Ele também quer a companhia do jornal, do rádio, da TV. Nessa relação, tem sentimento envolvido.

Busca eterna

Minha coluna se encaixa na parte levinha do DG. Três vezes por semana, tento ser a melhor companhia possível a caminho do trabalho, na fila do banco, numa folguinha durante o dia ou antes de dormir. E falo da minha vida pessoal justamente pra criar vínculo. Bem mais gostoso conversar com quem a gente conhece um pouquinho, né? Eu mesma adoro saber mais sobre a vida dos leitores, e nessa troca muitos se tornam meus amigos.

"Será que não tem nada mais interessante pra escrever", pergunta ele? Essa é uma busca eterna. Acho que todos os colunistas sofrem com isso. Como eu queria ter uma bola de cristal pra garantir minhas escolhas! Receber críticas é importante porque tira a gente da zona de conforto. Eu diria que é fundamental. Nada está tão bom assim que não possa melhorar. E por mais que melhore, sempre vai ter alguém que não gosta. Faz parte.