Magali Moraes fala sobre os hábitos por trás de um jornal

Coluna da Maga 27/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Quem lê jornal no meio de um feriadão de carnaval? Pensei nisso ao procurar assunto pra esta segunda-feira diferentona. Os hábitos de leitura permanecem os mesmos quando as pessoas estão fora da rotina? Como o DG não tem assinatura, você precisa sair de casa pra comprar. Durante a semana é fácil porque tem sempre uma banca no caminho. No fíndi, qualquer ida ao mercado já resolve a vida (é só botar o DG na lista). A turma que lê o jornal na internet acaba criando uma rotina própria e se acostuma a acessar o site em determinado momento do dia.



Em pleno carnaval, tudo pode acontecer: ficar sem wi-fi, dormir até mais tarde e acordar sem jornal, ler no horário de sempre, esquecer de ler, devorar todas as matérias com tempo de sobra ou apenas passar os olhos nas manchetes. E foi assim que eu achei o tema dessa coluna: será que os leitores sabem a quantidade de gente envolvida pra fazer o jornal, independente se alguém vai ler ou não?

Páginas em branco

A redação não para quando é feriado. A força do hábito também vale nos bastidores. Notícias surgem do nada, repórteres e fotógrafos saem às ruas, informações são checadas, colunistas buscam assunto, cartunistas idem, a capa do dia seguinte é decidida. Todas as páginas em branco precisam ser preenchidas dentro do prazo. A melhor edição que pode ser feita fica velha rapidinho. Amanhã é outro dia e começa tudo de novo.

Já contei que sou publicitária e a rotina em agência é não ter rotina. O trabalho invade as horas livres, a pressão é enorme. Mas desde que comecei a escrever no DG e me aproximei do jornalismo, descobri que o pessoal rala mais ainda. Sábado e domingo são dias normais. Plantão é rotina numa redação. Se você está curtindo o feriado bem tranquilo, leia todo o DG. Não é por mim, que sou peça nova na engrenagem. É pela equipe incansável que está por trás desse jornal e tem como hábito se dedicar a você, leitor.