Magali Moraes sobre a palavra TOP: "comer e não engordar é TOP TOP TOP!"

18/02/2017

Faz tempo que observo isso. A coluna de hoje é uma denúncia! A palavra TOP (principalmente escrita com letras maiúsculas) e seu emoji com a setinha apontada pra cima estão sendo duramente patrulhados na internet. E tem mais: no WhatsApp, o grupo de amigos dá risada de quem fala TOP no grupo da família. Parece que não é nada top, sabe? Puro preconceito e implicância. Quem ainda fala (porque gosta) se sente discriminado, antiquado, por fora do balacobaco.

Ano passado aconteceu algo assim com a palavra gratidão. Mas essa patrulha foi merecida. Eita palavrinha enjoada, metida e vazia!! TOP vai direto ao ponto, não deixa dúvidas, diz tudo e motiva. São três letrinhas que fazem a festa. Ao contrário de gratidão, que não convence ninguém. O problema foi o uso sem limites. Desgastou. Qualquer foto de céu nublado ganhava a legenda #gratidão. Eu só usaria ao descobrir que implodiram o Congresso Nacional pra começar tudo do zero. Vou ficar na vontade.



Repetição

Se você acha que essa coluna é TOP, pode falar sem medo. Eu agradeço muito (só não consigo usar #gratidão). Tem tantas coisas que são TOP. Viajar e conhecer novas cidades. Saber se colocar no lugar dos outros. Ganhar um presente que é a tua cara. Esbanjar bom humor. Ajudar alguém que precisa. Dormir até mais tarde. Usar batom vermelho. Achar uma nota de cem reais no bolso. Comer e não engordar (isso é TOP TOP TOP!!). Que bom que lembrei dessa repetição. Se um TOP sozinho já incomoda, imagine três ou quatro.

Pior é que existem patrulhas bem mais complicadas de evitar. Mulheres patrulhando os corpos de outras mulheres, como se a perfeição fosse regra. Amigos se patrulhando por causa de opiniões políticas diferentes. Homens ciumentos e inseguros patrulhando a vida das suas companheiras (ou o contrário), como se ainda vivessem no século retrasado. Definitivamente, nada disso é TOP.