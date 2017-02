Michele Vaz Pradella: "Chegou a hora de desmascarar os vilões"

Noveleiros 04/02/2017 | 10h00 Atualizada em

A semana não foi fácil para os vilões das novelas que estão no ar. A casa caiu para os malvadões e os crimes começam a vir à tona. O "inferno astral" dessa turma não é coincidência, afinal, as três novelas estão chegando à reta final, já que todas terminam entre março e abril. É o momento ideal para os mocinhos lutarem com todas as armas para fazerem justiça.



Em Sol Nascente, César (Rafael Cardoso) está a um passo de pagar pelos crimes que cometeu. Se depender de Alice (Giovanna Antonelli), Mario (Bruno Gagliasso) e seus amigos, o vilão vai passar por maus bocados daqui pra frente. Só falta agora os mocinhos descobrirem o real motivo da vingança e que a simpática dona Sinhá (Laura Cardoso) é a chefe da quadrilha.



A vida também não está fácil para Alex (Caio Paduan), o bandidão de Rock Story. Júlia (Nathalia Dill) e Gui (Vladimir Brichta) conseguiram armar uma cilada para o pilantra, o que pode complicá-lo com a polícia. Será que ele se safa?



Foto: TV Globo / Divulgação

Mas o grande momento aconteceu em A Lei do Amor. Caíram o pano, a máscara e a casa de Magnólia Leitão (Vera Holtz). Humilhada diante da cidade inteira, odiada pela família e, de quebra, sem o apoio do cúmplice de tantos anos, Ciro (Thiago Lacerda), a megera está na pior. Pra completar, não sobrou nada da fortuna que ela juntou durante anos de forma ilícita, além de não ter herdado nada após a morte de Fausto (Tarcísio Meira). Mas a novela das nove tem outro malvado ainda pior que continua em ação: Tião Bezerra (José Mayer) continua firme e forte nos propósitos de separar Helô (Cláudia Abreu) e Pedro (Reynaldo Gianecchini). Tem muita vilania pela frente!



Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação