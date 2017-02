Pedro Ernesto: "Hora de Zago arrumar o Inter"

Coluna do Pedro 04/02/2017 | 08h10 Atualizada em

O jogo contra o Novo Hamburgo, neste sábado, é mais uma chance para o técnico Antônio Carlos Zago fazer experiências e buscar um novo time para o Inter. Será apenas a terceira partida colorada no ano. Charles deve jogar. Anselmo cumpre suspensão automática. Na primeira oportunidade ele foi muito bem.

Junio também pode estar no time. Ceará tem dores musculares. No ataque, dará para ver novamente Brenner e Nico López. Eles fizeram um bom jogo no primeiro tempo contra o Brasil-Pel. Klaus foi pouco exigido. Mostrou qualidades.

Seijas pode jogar de volante. Não deve dar certo, mas é tempo de testes. O Nóia largou com vitória sobre o Caxias e pode exigir bastante do Internacional.

Titulares – Renato repete o time contra o Caxias no Centenário. É a estratégia definida pelo treinador. O Grêmio quer ser campeão gaúcho para evitar o hepta colorado. Para ver os reservas e as novidades, Renato separou a Primeira Liga. Gosto desta atitude. Ter estratégia é fundamental em qualquer circunstância. Prefiro uma estratégia ruim à ausência dela.

Diferenças – Messi e Cristiano Ronaldo jogam quarta e domingo. Aqui, os jogadores são poupados. Na sexta, Walace estava no banco no Hamburgo. Aqui, um jogador de fora leva 40 dias para estrear. Tem coisas que não consigo entender. O comportamento europeu parece ser muito mais profissional.

