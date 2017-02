Pedro Ernesto: "Negócios e pressão"

Coluna do Pedro 01/02/2017 | 07h44 Atualizada em

Cacalo, colunista do DG e ex-presidente do Grêmio, chegou ao programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, dizendo que o Tricolor foi pressionado a vender o volante Walace para o Hamburgo, da Alemanha. O jogador teria dito aos dirigentes tricolores que deveria ser negociado ou eles se arrependeriam muito. O clube cedeu.

Ou teria cedido por que precisava muito de dinheiro? Prefiro a segunda hipótese. O Grêmio precisava muito de dinheiro. Se não necessitasse, não venderia. Ele tinha mais um ano e meio de contrato. Dirigentes são bombeiros todos os dias.

E eles existem para resolver situações difíceis. Se cada jogador que pressionar for vendido, o time se desmanchará em pouco tempo.

Futuro

Mesmo que reconheça as qualidades de Walace, não vejo dificuldade para sua substituição. O Grêmio não vendeu o melhor volante do planeta. Jailson pode jogar sem quebra de qualidade. E tem Michel, que não conheço, mas que foi trazido do Atlético-GO e dizem ser um bom jogador. O Grêmio é muito maior do que um jogador que diz estar com a cabeça na Europa. Que vá com Deus.

Escalação

Espero que Rogerio Zimmermann e Antônio Zago coloquem titulares nesta noite. Os clubes criaram a Primeira Liga e são os primeiros a estragá-la. Dirigentes do futebol brasileiro exibem uma forte necessidade de aumentar seus conhecimentos. Como gostam de inventar coisa ruim.

