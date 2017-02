Por três dias, agências da Caixa abrirão mais cedo para tirar dúvidas sobre contas inativas do FGTS

Dinheiro extra 14/02/2017 | 21h55 Atualizada em

Nesta quarta, na quinta e na sexta-feira, as agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo para esclarecer dúvidas exclusivamente de trabalhadores que tenham contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



Nesta terça-feira, o governo federal divulgou o calendário de pagamento dessas contas. O cronograma começa em 10 de março e vai até 31 de julho deste ano, levando em conta o mês de aniversário do trabalhador.

Tem conta inativa com direito a saque o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Segundo o governo, a medida beneficia mais de 30 milhões de trabalhadores no Brasil. Somente os gaúchos deverão sacar R$ 2,6 bilhões das contas inativas.



As agências também terão atendimento exclusivo neste sábado, das 9h às 15h, para solucionar dúvidas sobre o saque de contas. Mas, neste caso, serão apenas alguns locais selecionados.

Em Porto Alegre, abrem neste sábado as seguintes agências:

– Praça da Alfândega, Rua dos Andradas, 1.000, Centro

– Rua da Praia, Rua dos Andradas, 1.507, Centro

– Azenha, Avenida Azenha, 1.080, Azenha

– Bom Fim, Avenida Osvaldo Aranha, 1.316, Bom Fim

– Cavalhada, Avenida Cavalhada, 2.710, Cavalhada

– Partenon, Avenida Bento Goncalves, 2.401, Partenon

– Otavio Rocha, Avenida Otavio Rocha, 270, Centro

– Praça Rui Barbosa, Avenida Júlio de Castilhos, 276, Centro

– Bairro Restinga, Estrada João Antônio da Silveira, 1.891, Restinga

– Lupicínio Rodrigues, Rua dos Andradas, 1.261, Centro

– Lomba do Pinheiro, Estrada João de Oliveira Remiao, 6.630. Lomba do Pinheiro

– Assis Brasil, Avenida Assis brasil, 6.750, Sarandi

– Alto Petrópolis, Avenida Protásio Alves, 4.639, Petrópolis



Depois disso, a Caixa tem planos de abrir agências selecionadas no primeiro sábado após o início do cronograma mensal de pagamento, exceto em abril, conforme tabela abaixo: