Procissão de Navegantes reúne milhares de fiéis na Capital

Milhares de devotos de Nossa Senhora dos Navegantes caminharam por mais de duas horas pelas ruas da Capital na manhã desta quinta-feira para acompanhar o andor que levou a imagem da santa de volta ao santuário no Bairro Navegantes, na Zona Norte de Porto Alegre. Conforme estimativa da prefeitura, 100 mil pessoas se reuniram no Centro.



Passava das 8h, quando a procissão saiu da Igreja do Rosário, no Centro, onde uma multidão acompanhou a primeira missa do dia. Saudada por uma chuva de pétalas de rosa e papel picado e acompanhada da banda da Brigada Militar, a caminhada foi marcada por pedidos de bênçãos e agradecimentos por graças alcançadas.



Como faz há 37 anos, a aposentada Augusta Miguela de Paula, 74 anos, vestiu uma túnica, cobriu-se por um manto e levou na cabeça uma coroa. Assim, vestida de santa, foi mais uma vez pagar uma promessa feita por sua saúde.



— Eu estava muito doente, me sentia muito cansada. Prometi que, se ficasse bem, caminharia com Nossa Senhora enquanto tivesse força. E a cada ano me sinto mais disposta, com mais saúde e agilidade — contou a aposentada que carregou ainda as imagens de Nossa Senhora Aparecida e Menino Jesus de Praga nos braços.

Augusta foi vestida de santa Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Ao longo do trajeto, pelas avenidas Mauá e da Legalidade, incontáveis provas de fé foram vistas pelo caminho: pessoas descalças pagando promessas, crianças vestidas de anjo, idosos e gestantes driblando o calor para render homenagem à Mãe dos Navegantes.



Há três anos, Rafael Mathias Rosa Freitas, 34 anos, e a esposa Melina Bengler, 32 anos, participam da procissão. Nesta manhã, Rafael carregava uma vela medindo 1,85m, como agradecimento às graças alcançadas. O casal pedia melhoria na vida profissional.

Rafael levou uma vela da altura dele Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

— Na época, eu era porteiro. Depois, fui fiscal de loja e hoje, motorista. Viemos agradecer pelas conquistas que estamos alcançando — disse Rafael.



Pouco depois das 10h, a imagem chegou ao Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes. No palco principal, que contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan, foi celebrada uma missa pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler.



A programação inclui ainda almoço (galeto, salsichão e saladas por R$ 12), missas das 14h às 16h, às 18h haverá missa celebrada pelo padre cantor Reginaldo Manzotti, que na sequência fará um show musical e às 20h está prevista a entronização da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes no santuário.