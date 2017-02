Resumos da semana: 13 a 18 de fevereiro

Noveleiros 10/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo esta semana.



*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Foto: Raquel Cunha / Globo

Segunda-feira - 13 de fevereiro

Ricardo reforça o pedido de casamento a Tânia e propõe uma promoção para a amada na academia. Nanda pergunta a Renato se ele sabia que Filipe era seu doador. Bárbara se irrita ao descobrir que as fotos de Joana fizeram mais sucesso que as suas. Sula treina a dança com Rômulo. Tita confronta Tânia. Tânia aceita ser a nova assistente de Ricardo. Solange anuncia a Bárbara que ela fará nova sessão de fotos com Joana. Rômulo e Sula se aproximam, e Belloto provoca o amigo. Fábio mente para Manuela e diz que deixou o cãozinho para adoção. Arthur e Dodô implicam com Fábio ao constatar que o menino está com Fiu-Fiu. Nanda revela a Rômulo que está namorando Renato. Joana diz a Bárbara que elas precisarão aprender a trabalhar juntas.

Terça-feira - 14 de fevereiro

Bárbara e Joana discutem, mas interrompem a briga quando Solange chega. Sula fica frustrada por não encontrar Luciano Huck. Rômulo teme que Renato esteja manipulando Nanda. Solange dá um ultimato em Bárbara e Joana. Bárbara, Manuela e Juliana questionam Ricardo sobre a relação com Tânia. Nanda constata uma diferença entre Renato e Filipe. Ana decide adotar Fiu-Fiu, e Fábio provoca Arthur e Dodô. Luiza reafirma a Lucas que não quer mais fazer parte da vida dela. Rômulo acompanha Sula aos Estúdios Globo. Martinha passa mal e Lucas a ampara. Solange rescinde o contrato com Bárbara e Joana, pelo mau comportamento das irmãs. Tânia e Ricardo se beijam com paixão.

Quarta-feira - 15 de fevereiro

Tânia se irrita com o comportamento de Ricardo. Bárbara não se conforma com a perda do trabalho de modelo. Lúcia e Jéssica acusam Lucas de fazer Martinha sofrer. Ricardo descobre que Bárbara e Joana foram dispensadas da agência de modelos. Joana decide vender frutas na praia. Garcez se interessa por Joanae Bárbara, e exige que Solange readmita as meninas. Martinha se recupera do mal-estar. Lúcia aconselha Bárbara e Joana a manterem o profissionalismo com Garcez. Chega o dia do batizado de Felipe e Natasha. Bárbara nota que Garcez se insinua para ela. Nanda ouve quando Renato diz a Rômulo que conhecia Filipe. Joana confronta Garcez.

Quinta-feira - 16 de fevereiro

Garcez revela a Joana que ela irá desfilar como modelo. Renato despista Nanda, mas Rômulo afirma que o professor mentiu. Manuela envia para Caio uma foto de Ricardo e Tânia juntos, e Juliana a repreende. Joana fala com Giovane sobre o novo trabalho como modelo. Manuela arma para Tânia e Ricardo confronta a filha. Nanda desconfia de Renato e se irrita com a aproximação entre Rômulo e Sula. Lucas e Luiza se beijam, e Martinha os observa. Sula tem uma ideia para ajudar Rômulo. Cleo se insinua para Jorjão. Tânia tem uma conversa sobre paternidade com Lucas. Caio intimida Fábio, e Ricardo defende o menino. Ricardo e Caio se enfrentam.

Sexta-feira - 17 de fevereiro

Tânia se desespera com a briga de Ricardo e Caio, e chama a polícia. Cleyton diz a Rômulo que Nanda ainda gosta dele. Tânia termina o namoro com Caio. Caio pede demissão da academia e afirma que resolverá os assuntos com Ricardo na Justiça. Sula se irrita com Rômulo por causa de Nanda, mas aceita se fingir de namorada dele para provocar a moça. Manuela se incomoda com a aproximação de Tânia e Ricardo, e acaba ofendendo Luiza. Dodô aconselha Arthur sobre como acalmar Belinha. Bárbara e Joana tentam convencer Caio e Ricardo a se entenderem. Garcez marca um teste com Joana e Bárbara, e Solange repreende o empresário.

*** SOL NASCENTE ***



Foto: Fabio Rocha / Globo

Segunda-feira - 13 de fevereiro

César afirma a Mocinha que Alice pagará por tê-lo rejeitado. Mario questiona a investigação de Louzada e garante que descobrirá as provas contra César. Elisa se sente culpada por sua atração por Padre Julião. Mario e Damasceno pedem ajuda a Hideo para tentar libertar Alice. Sinhá e César ameaçam Mocinha e a expulsam de casa. Lenita prepara sua mudança para a casa de Vittorio. Mesquita e Louzada informam a Alice que o juiz decidiu tratá-la como ré em processo. Loretta pede dinheiro a Vittorio para ir a São Paulo. Mario e Damasceno seguem César. Peppino anuncia que quer ser um músico profissional. Lenita percebe o interesse mútuo entre Elisa e Padre Julião. Loretta confirma que Marina adotou a filha de Lenita. Mario descobre como César falsificou a assinatura de Alice.



Terça-feira - 14 de fevereiro

Mario consegue provas contra César. Alice afirma que César precisa ser investigado. Milena comemora com Ralf a sua ida para a faculdade. Vittorio garante a Lenita que ajudará a encontrar sua filha. Geppina e Gaetano levam Peppino à escola de música. Carol estranha o jeito como Loretta chega à pousada e tenta alertar Mario. Elisa pensa em Padre Julião e se sente culpada. Loretta consegue lembrar o dia em que entregou a filha de Lenita para Marina. Mario invade o escritório do contador de César. Flavinha ajuda Hideo a identificar alguma alteração nas filmagens do dia da explosão das traineiras. Mãe de Akira fica satisfeita com a comida que acredita ter sido feita por Hirô. Tanaka tenta consolar Mocinha. Sinhá fala para César que pretende divulgar a história da vida de Tanaka. Mario entrega a Louzada e Mesquita as provas que conseguiu contra César.

Quarta-feira - 15 de fevereiro

Louzada não acredita na culpa de César. Alice pede para Mario falar com sua advogada antes de ir à polícia. Damasceno questiona Mieko sobre o passado de sua família, e ela desconversa. Sinhá conta a César que pretende fazer com que o neto se case com Alice. Mesquita procura Mario. Uma famosa editora de moda elogia os vestidos da coleção de Dora. Mario questiona Gaetano sobre o passado de Tanaka. Carol comenta com Vittorio sobre sua preocupação com Loretta. Geppina e Lenita decidem visitar Alice. Gaetano, Mario e Damasceno procuram Tanaka. Lenita organiza uma manifestação pedindo a libertação de Alice. Vittorio se surpreende com os comentários de Loretta. César vai ao escritório do contador para pegar os falsos passaportes, quando Louzada invade o local com a polícia.

Quinta-feira - 16 de fevereiro

Loretta decide contar para Vittorio o que esconde sobre seu passado. Milena adota outro cachorro. Mocinha ouve Tanaka revelar a verdade sobre sua família para Gaetano e Mario. César decide deixar Arraial do Sol Nascente. Dora se anima ao saber que seus vestidos serão publicados na revista. Mesquita questiona a precipitação de Louzada em querer resolver o caso de Alice. Mario garante a Mesquita que irá desmascarar César. Carol afirma a Louzada que Alice não é a culpada dos crimes de que está sendo acusada. Loretta fala para Lenita que sabe onde está sua filha.

Sexta-feira - 17 de fevereiro

Loretta conta que entregou a filha de Lenita para um casal que vive fora do país. Carol desiste de contar para Louzada o que sabe sobre César. Patrick diz a Ana Clara que Julia pode ajudar na recuperação de Wagner. Hideo tenta encontrar a fraude no vídeo de César sobre a explosão das traineiras. Tanaka conta a Mocinha toda a sua história. Hirô leva documentos do último carregamento da Arraial Pescados para Alice assinar. César arma contra Alice e avisa a Mesquita e Louzada sobre o carregamento ilegal de dinheiro. Gaetano eDamasceno procuram Sinhá. Louzada e Mesquita apreendem a carga da Arraial Pescados, e Hirô se desespera. Elisa não consegue contar para Ana Clara sobre sua paixão por Padre Julião. Louzada anuncia que a Arraial Pescados será fechada.

Sábado - 18 de fevereiro

Alice tem uma crise nervosa e pede para voltar para sua cela. Damasceno percebe o temor de Sinhá ao mencionar Jurema. Vittorio e Geppina se surpreendem quando Milena avisa que irá morar com Ralf. Sinhá manda seu capanga visitar Jurema em Minas. Loretta afirma que ajudará na aproximação de Lenita com a filha. Ana Clara avisa a Chica que Wagner precisa da ajuda de Julia em seu tratamento. Mario e Tanaka deixam a delegacia sem conseguir ajudar Alice. Gaetano e Geppina confortam Tanaka. Akira conta para Hirô que sua mãe voltará para o Japão. Lenita e Geppina organizam a manifestação em favor de Alice. Sinhá manda César permanecer afastado de Arraial. Alice sofre em sua cela. Louzada considera a hipótese de Alice ser inocente. Todos em Arraial vão à manifestação, e Alice se emociona.



*** ROCK STORY ***



Foto: Renato Rocha Miranda / Globo

Segunda-feira - 13 de fevereiro

Marisa confirma para Gui que Alex está morto. Nicolau aconselha Luana a morar com Marisa. Júlia não acredita na morte de Alex e garante a Gui que viu o bandido no ônibus. Gordo pede a Diana que não venda sua parte na gravadora para Léo. Eva diz a Bianca que tem receio de se envolver com Gordo. Nicolau combina com Marisa que contribuirá com o aluguel de Luana em segredo. Eva simula um encontro casual com Gordo, depois de saber que o empresário está no restaurante. Edith dá aula de samba para Gilda. Júlia conta para Lorena que perdeu o bebê. Tom acusa Yasmin e Zac de terem usado ele para que Gui não descobrisse o namoro dos dois. Marisa conta para Lázaro sobre o desentendimento entre Zac e Tom. Diana pergunta a Gui como aconteceu o atropelamento de Júlia.

Terça-feira - 14 de fevereiro

Diana desconfia do atropelamento de Júlia. Júlia diz a Gui que ele a culpa pela perda do bebê. JF consegue convencer Tom a ir a uma festa na casa de Lázaro. Gui nota o clima de desavença entre Tom e Zac. Nicolau comenta com Zac que JF mentiu novamente para Luana. Lázaro tenta impressionar Tom, apresentando-o para celebridades. Júlia afirma para Lorena que Alex está vivo. Lázaro comemora com Ramon sua aproximação com Tom e JF. Gilda avisa a Haroldo e Nicolau que fará uma surpresa na inauguração do salão. Nicolau se prontifica a ajudar Luana com a mudança. Nelson não gosta de nenhuma candidata selecionada por Edith para o Rebola Embola. Gui repreende JF por chegar atrasado no encontro da banda. Diana pede a Gordo que dê uma chance para Léo. Gui se sente envergonhado ao perceber que fez a banda perder o show de Rio das Ostras por uma confusão com o horário.

Quarta-feira - 15 de fevereiro

JF reclama da distração de Gui, e o empresário diz que vai pagar a multa do contrato. Júlia pressiona Marisa para saber se Alex está vivo. Paçoca é acusado por Jaílson e Du de ter facilitado o roubo dos instrumentos da 4.4. Gui confessa a Júlia que acha que não conseguirá ser um bom empresário. Lázaro finge para JF e Tom que quer ajudar a banda e se oferece para ser conselheiro sem que ninguém saiba. Marisa conta a Gui que Júlia a procurou para saber de Alex. Gui discute com Júlia. William consegue um emprego no salão de Gilda. Eva conta a Bianca que Gordo a convidou para um show na gravadora. Gordo convida Gui para assistir ao show de Léo na gravadora, pensando em armar contra o genro. Nanda sente ciúmes ao ver Eva na festa da gravadora. Gordo chama a banda 4.4 ao palco, deixando Léo furioso.

Quinta-feira - 16 de fevereiro

Léo se descontrola ao ver o clipe da banda sendo exibido no telão, para alegria de Gordo. Daniel garante a Júlia que não existe motivo para fazer a exumação do corpo de Alex. Léo diz a Diana que Gordo quis derrubá-lo. Gordo beija Eva. JF sai com uma moça, sob o olhar crítico de Nicolau. Caio aconselha Nicolau a contar para Luana que JF sai com outras meninas. Gui discute com Júlia por causa de sua obsessão com Alex. Léo avisa a Diana que quer a banda 4.4 fora da gravadora. Nanda beija uma foto de Gordo, revelando sua paixão pelo chefe. Gui e Diana esperam a juíza para assinar o divórcio. Eva e Gordo se encontram no consultório dela. Chiara não percebe que sua pulseira caiu durante o passeio no parque ecológico. Diana recebe uma ligação da escola informando que Chiara se perdeu na floresta. Chiara cai no meio da mata e grita por socorro.

Sexta-feira - 17 de fevereiro

Gui e Diana chegam à floresta onde Chiara se perdeu. Nanda se irrita por ter que fazer uma reserva para Gordo jantar com Eva. Diana encontra a pulseira de Chiara e se desespera. Eva sugere que ela e Gordo mantenham o romance em segredo. Diana encontra Chiara, e Gui se esforça para resgatar a filha. Léo tenta falar com Diana. Zac tem uma conversa séria com Tom. Edith e Nelson se preocupam por Júlia não querer falar com Gui. Chiara pede para não ir ao casamento de Diana, e ela chora ao ver a filha abraçada a Gui. Caio incentiva Nicolau a se declarar para Luana. Néia cobra a entrada dos fotógrafos no casamento de Léo. Miro não gosta de ver o clima animado entre Nina e Léo. Nicolau se declara para Luana. Diana desiste de se casar com Léo.

Sábado - 18 de fevereiro

Gordo ampara Léo, e Néia ajuda o filho. Edith tenta convencer Júlia a desistir de investigar a morte de Alex. Júlia acredita que Diana desistiu de se casar com Léo por causa de Gui. Gilda e Edith reprovam as candidatas do concurso do Rebola Embola. Luana pensa em sua conversa com Nicolau. Lázaro comemora o fim do relacionamento de Diana e Léo. Zac descobre que Tom e JF foram a uma festa na casa de Lázaro. Nicolau leva um repórter para entrevistar a banda. Daniel conta para Júlia que Gui e Diana não se divorciaram. Tom leva o repórter da revista para entrevistar Júlia. Néia afirma que se vingará de Diana. Gui não consegue falar com Júlia. Júlia se recusa a tirar fotos para a reportagem. Nicolau sofre por causa de Luana. Júlia flagra Diana na casa de Gui.



*** A LEI DO AMOR ***







Foto: João Miguel Júnior / Globo

Segunda-feira - 13 de fevereiro

Letícia volta para o hospital e estranha o clima entre Marina e Tiago. Pedro afirma que Helô é sua prioridade. Tiago conta que Marina o beijou, mas Letícia não acredita. Augusto reclama por Vitória querer levar Caio para visitar Sílvia. Tião manda Valdir seguir Ciro. Xanaia descobre que Aline entrou para a agência. Ciro se anima com a visita de Yara. Juninho não conta para Misael sobre Aline. Flávia se aconselha com Mileide. Pedro e Helô fazem as pazes. Marina liga para Tiago. Salete é fotografada com Gustavo na clínica de reabilitação. Gledson vai ao posto atrás de Wesley, mas fica frustrado ao vê-lo com o filho. Antônio aconselha Letícia a se aproximar de Marina. Olavo arma para Ciro gravar sua conversa com Magnólia. Robinson fica incomodado com Antônio. Valdir avisa a Tião que Ciro foi para o seu apartamento. Wesley convida Gledson para sair. Letícia faz massagem com Marina. Magnólia se surpreende com a visita de Ciro.

Terça-feira - 14 de fevereiro

Ciro convence Magnólia a falar com ele. Letícia comenta com Marina como conheceu Isabela. Ciro consegue a confissão de Magnólia, mas Tião rouba seu registro. Augusto vê a foto de Salete com Gustavo na clínica e se preocupa. Tiago conta para Antônio que Marina o beijou. Letícia convida Marina para jantar em sua casa. Yara avisa a Pedro que Tião roubou a confissão que Ciro conseguiu de Magnólia. Vanessa ajuda Tião a ouvir a gravação com a confissão de Magnólia. Olavo entrega outro gravador a Ciro. Luciane pensa em um plano para salvar a campanha de Salete. Juninho mostra as fotos de Aline para Yara e Misael. Laura afirma a Pedro que não voltará para o Brasil. Antônio pede para Jéssica ir com ele à casa de Letícia. Magnólia comenta com Gigi que se encontrará com Ciro. Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Letícia. Tião obriga Magnólia a ficar em casa.

Quarta-feira - 15 de fevereiro

Tião mostra a Magnólia o vídeo que Ciro gravou. Tiago reclama com Letícia por ter convidado Marina para jantar. Helô questiona Pedro sobre o telefonema que ele recebeu. Tião dá um ultimato em Magnólia. Pedro conta para Helô sobre Laura e se surpreende com o apoio da esposa. Juninho ameaça sair de casa e Yara se preocupa. Tião procura Ciro, que fica transtornado. Elio aconselha Salete a se afastar de Gustavo. Ruty Raquel flagra Antônio e Jéssica saindo do posto juntos. Marina confirma para Letícia que beijou Tiago no hospital. Tião fica noivo de Magnólia.

Quinta-feira - 16 de fevereiro

Tião se declara para Magnólia. Letícia e Tiago ficam furiosos com Marina. Sílvia tenta consolar Ciro. Ruty Raquel se irrita com o desprezo de Antônio. Salete sugere que Flávia peça dinheiro a Tião. Tiago e Letícia discutem. Helô liga para Laura e Pedro flagra a esposa. Ciro marca um encontro com Aline e Yara fica apreensiva. Letícia procura Marina. Gigi tenta convencer Magnólia a se casar com Tião. Luciane vai com Gledson até a clínica de reabilitação. Laura pede demissão. Ciro e Yara se beijam. Magnólia pensa em surpreender Tião. Luciane aconselha Gustavo a se afastar de Salete. Tiago revela a Antônio que fica perturbado na presença Marina. Elio briga com Ana Luiza. Letícia estranha ao encontrar Tiago no SPA. Magnólia espera Tião em seu quarto.

Sexta-feira - 17 de fevereiro

Tião se surpreende com Magnólia. Letícia insiste para Tiago fazer uma massagem com Marina. Marina concorda em se afastar de Tiago e Letícia. Pedro e Ana Luiza pensam em como recuperar a gravação feita por Ciro. Letícia se aconselha com Jéssica e Antônio. Pedro procura Ciro. Magnólia tenta não pensar em Tião. Gustavo termina seu romance com Salete. Robinson teme que Antônio se separe de Ruty Raquel. Yara chama Misael para conversar com Aline. Pedro pede para Ciro se unir a ele contra Magnólia. Letícia tenta aconselhar Helô. Pedro leva Sílvia para visitar Caio. Gigi constata que Magnólia está apaixonada por Tião. Helô se emociona ao saber que ela e Pedro serão os padrinhos de Caio. Vitória vê Ciro com Yara. Misael conforta Yara. Tião e Magnólia anunciam seu casamento na galeria de Helô.

Sábado - 18 de fevereiro



Pedro expulsa Tião e Magnólia da galeria. Yara conversa com Misael sobre Aline. O delegado confirma a Pedro e Elio que não possui nada contra Magnólia. Marina pede para se afastar de Edu. Magnólia fica fascinada com as joias que recebe de Tião. Tiago combina com Letícia de não falar mais sobre Marina. Tião flagra Vanessa em seu escritório. Flávia se desentende com Misael. Suely pede para Salete não desistir de Gustavo. Luciane presta sua solidariedade a candidata à prefeitura. Antônio e Jéssica relembram da época em que namoraram. Pedro e Helô batizam Caio. Antônio e Ana Luiza comemoram com alunos do cursinho. Salete se elege e Gustavo fica orgulhoso. Pedro e Elio ficam chateados com o andamento das investigações contra Magnólia. Chega o dia do casamento de Tião e Magnólia.



