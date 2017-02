Saiba como agir na cama quando o pênis é pequeno /

Falando de Sexo 13/02/2017 | 20h00 Atualizada em

Eu já passei por algumas situações constrangedoras em relação ao tamanho de pênis do homem. Por isso, estou escrevendo para vocês.



Eu gostaria de saber, gurias, qual seria a melhor maneira de agir quando a gente depara com um pênis pequeno.

Este é um assunto delicado para os homens. Se o pênis é menor do que o esperado, a pior coisa a se fazer é tocar no assunto no primeiro encontro.



E, para a maioria das mulheres, o tamanho não importa. Elas preferem a largura ao comprimento, porque o órgão grosso tem mais efeito.



Não só penetração



O que mais atrapalha os homens é a comparação com o filme pornô. Eles estão vendo tantos que acham que todo homem tem pênis grande.



As mulheres costumam dizer que um parceiro que considera o seu órgão pequeno, geralmente, é um excelente amante. Isto porque se empenha em dar prazer de várias formas e não se fixa na penetração.



A região íntima feminina é desenhada para que os pontos sejam de fácil alcance. O clitóris é externo, e o ponto G fica logo após a entrada da vagina, na região frontal.



Então, teoricamente, um pênis grande não é necessário. Mas, se você acha que sua vida sexual seria melhor se houvesse mais volume, invista em sexo oral (elas adoram!), masturbação e brinquedos eróticos.



Diferentes versões do produto oferecem comprimento e largura. Mas lembre-se: o tamanho padrão de um pênis é de 14cm quando ereto.



Isto significa que muitos homens não possuem pênis pequenos, eles apenas estão dentro da média.



