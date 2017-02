Saiba quais empréstimos com os juros mais baratos no país

Barbada ZH 09/02/2017 | 16h51 Atualizada em

A pesquisa mensal da Anefac, divulgada nesta quinta-feira, mostra que algumas taxas de juros voltaram a cair no Brasil pelo segundo mês seguido. Das seis linhas pesquisadas, três tiveram taxas reduzidas: juros do comércio, cartão de crédito-rotativo e cheque especial. Outras três tiveram suas taxas elevadas: CDC (financiamento de veículos), empréstimo pessoal em bancos e empréstimo pessoal em financeiras.

Os juros mais baixos identificados pela Anefac continuam sendo para compra de veículos. A pesquisa também mostra que as taxas do crédito em bancos é metade do valor das financeiras. Nenhuma das taxas, entretanto, é tão baixa quando à do crédito consignado médio do mercado. Confirma os juros: