Saiba quais são as cidades da Região Metropolitana que não terão Carnaval

Folia 2017 01/02/2017 | 07h00 Atualizada em

O Carnaval tem sido um dos primeiros eventos atingidos pelo bolso vazio das prefeituras na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com a falta de dinheiro, as passarelas do samba dos municípios metropolitanos foram estreitando nos últimos cinco anos. Em 2011, por exemplo, nove de 11 municípios previam até shows nacionais para celebrar a data. Em 2015, porém, quatro — Viamão, Gravataí, Sapucaia do Sul e São Leopoldo — começaram o bloco dos sem-folia. Em 2016, seis deixaram de sambar. Agora, sete confirmam que o Momo ficará sem festa. Nos outros quatro municípios haverá programações depois da data oficial (último final de semana de fevereiro). Guaíba é o único que garante o desfile, em 11 de março, apesar de não revelar como será a participação da prefeitura na festa e de ainda estar finalizando os patrocinadores. Dois, inclusive, Novo Hamburgo e São Leopoldo, estão prevendo um Carnaval para animar o Coelhinho da Páscoa, em abril.



Canoas já teve desfiles que lotaram a avenida, como em 2012. Neste ano, a administração municipal abdicou da festa Foto: Felipe Lause,Prefeitura de Canoas / Divulgação

As prefeituras alegam problemas financeiros para a míngua da festa. Em Canoas, por exemplo, a Secretaria da Cultura, por nota, confirmou que não terá condições de arcar com os gastos do desfile tradicional competitivo ¿por conta do rombo financeiro encontrado na pasta, que ainda tem restos a pagar de carnavais anteriores¿. O dinheiro – em torno de R$ 500 mil – será destinado à ampliação de vagas em creches.



No mesmo embalo, vai a prefeitura de Alvorada, que informa que o ¿aporte financeiro (ao Carnaval) será mínimo, em virtude da situação econômica que vive a cidade¿. Esteio, a exemplo de Porto Alegre, vai unir o Carnaval com as comemorações do aniversário do município, em 4 de março. A festa será bancada por patrocinadores.

FOTOS: conheça a nova corte do Carnaval de Porto Alegre

Escolas de samba: para onde vão?

Marchezan reafirma que Carnaval não receberá dinheiro da prefeitura

Leia mais notícias sobre o Carnaval



Em 2015, São Leopoldo foi um dos primeiros a negar o evento, cuja tradição tem mais de meio século no Vale dos Sinos, e a causar polêmica quando o então secretário de Cultura e Turismo, Francisco Weinmann, passou por cima de uma lei municipal que garantia o Carnaval na cidade como evento oficial e com verba da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele justificou o cancelamento das atividades devido à difícil situação financeira da prefeitura, aliada à economia do Brasil — que já dava sinais de pessimismo.

— Aquele foi o pior ano de todos para as escolas de samba São Leopoldo. Fomos ao inferno e foi preciso se reinventar — recorda Eloísa Moraes, que assumiu naquele ano a presidência da Associação Carnavalesca de São Leopoldo.



"Só o começo"

E foi a partir daquela data que Eloísa decidiu que era hora de fazer renascer o Carnaval na cidade. A primeira ação foi regularizar todos os documentos da Associação. No início do segundo semestre do ano passado, ela contratou um produtor cultural para elaborar o projeto de captação de recursos junto ao Ministério da Cultura.

— A meta era criar alternativas para engajar as pessoas das comunidades e ampliar as contratações no período pré-carnaval, onde mais de mil se envolvem durante quatro meses. Não queríamos mais depender de verba pública para a festa — explica a presidente.



O novo secretário de Cultura de São Leopoldo, Ismael Mendonça, aprovou a movimentação da associação. Tanto que junto com a entidade formou na semana passada o GT do Carnaval, que buscará junto à iniciativa privada os recursos que ainda faltam para que a festa seja realizada. A prefeitura se compromete em garantir o espaço e a segurança do evento com a guarda municipal.



O projeto da Associação Carnavalesca de São Leopoldo foi aprovado no final de outubro de 2016, dando aval para a captação de R$ 262 mil, via Lei Rouanet, verba que auxiliará a produção do espetáculo das sete escolas de São Leopoldo. Porém, Eloísa ressalta que ainda busca apoiadores e patrocinadores. Até agora, o projeto tem praticamente conquistados R$ 70 mil — que já garantem um desfile mais discreto.

— Nossa data final para obter patrocinadores é 20 de fevereiro. Se conseguirmos, o desfile ocorrerá em abril. Se não der tempo, vamos estender mais o prazo. Mas vamos ter Carnaval em 2017. E isso é só o começo — garante Eloísa.

CONFIRA COMO FICOU O PLACAR NA REGIÃO METROPOLITANA



Não terão desfile

Alvorada

A prefeitura afirma que apoiará com recursos mínimos e está se reunindo com escolas e representantes de blocos carnavalescos para definir alguma programação, mas que não tem data definida.

Cachoeirinha

A prefeitura segue em tratativas com a Liga da cidade, mas não qualquer definição de evento.

Canoas

Foi formado um grupo de trabalho, com representantes dos carnavalescos e das secretarias, para discutir o formato das festas deste ano. A Prefeitura pretende apoiar outras atividades carnavalescas, como muambas descentralizada e eventos paralelos, mas ainda não há um calendário com a programação definitiva.

Eldorado do Sul

A Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo de Eldorado do Sul está em tratativas com as escolas de samba da cidade para realizarem uma muamba em 17 de março, a partir das 21h, na praça Fabrício Correa Borges, com a participação de blocos da comunidade.

Gravataí

A prefeitura organizará dois bailes para participantes dos grupos da terceira idade e do serviço de convivência.

Sapucaia do Sul

Viamão



TERÃO DESFILE FORA DE ÉPOCA

Guaíba

Haverá desfile em 11 de março. Porém, ainda faltam ajustar algumas parcerias privadas.

Esteio

A festa única de Carnaval ocorrerá em 4 de março, a partir das 16h, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Nesta ano terá desfile dos blocos e muamba de carnaval com as escolas de samba de Esteio que estiverem em dia com as prestações de conta. A festa, custeada por patrocinadores, será parte das comemorações dos 62 anos da cidade. A entrada será um quilo de alimento não-perecível ou de ração.

Novo Hamburgo

Haverá um desfile em abril, com a data a ser definida, dentro dos festejos de aniversário da cidade.

São Leopoldo

Haverá desfile em abril, em data a ser definida.