Salários até R$ 7 mil em oito concursos abertos em todo o Estado 

É a última semana para se inscrever para concorrer a uma das cinco oportunidades disponíveis no Ceasa, em Porto Alegre. São cinco funções com uma vaga aberta em cada: administrador, advogado, contador, engenheiro civil e eletricista. Salários partem de R$ 2.957,13 e vão a R$ 6.026,62 e inscrições são feitas no site da Fundatec.

Também vão até quarta-feira as inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Selbach, na região central do Estado. Os salários começam em R$901,58 e vão a R$ 7.110. As colocações exigem do nível fundamental incompleto até o superior completo. Inscrições terminam na quarta-feira e podem ser feitas pelo site da Premier Concursos.



Confira as oportunidades abertas em oito concursos ativos no RS:





CEASA

Cargos e vagas: administrador (1), advogado (1), contador (1), engenheiro civil (1) e eletricista (1)

Níveis: de ensino médio completo a superior completo

Salários: R$ 2.597,13 a R$ 6.026,62

Prazo: até 15 de fevereiro

Taxa: R$ 182,41 (vagas com superior completo) e R$ 80 (vagas com nível médio completo)

Prova: prova de títulos

Edital e inscrições: clique aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde urbano (4), agente comunitário de saúde rural (2), auxiliar de consultório dentário (1), auxiliar de ensino (CR), técnico em enfermagem (CR), enfermeiro (1), farmacêutico (1), médico pediatra (1), médico ginecologista (1), médico obstetra (1), professor de anos iniciais (CR), professor de educação física para anos finais (CR), professor de educação artística para anos finais (CR), professor de matemática para anos finais (CR), professor de ciências para anos finais (1), professor de estudos sociais para anos finais (1), auxiliar de serviços gerais (4), motorista/operador de máquinas (CR), operário (1), operário especializado (CR), técnico em manutenção (1) e tesoureiro (CR)

Níveis: de fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 901,58 a R$ 7.110

Prazo: até 15 de fevereiro

Taxa: de R$ 55 a R$125

Provas: 5 de março

Edital e inscrições: clique aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNISTALDA

Cargos e vagas: agente fiscal de obras e tributos (1), auxiliar administrativo (2), enfermeiro (1), engenheiro civil (CR), fisioterapeuta (1), médico clínico geral (2), médico pediatra (1), nutricionista (1), professor de anos finais - geografia (1), professor de anos finais - matemática (1), professor de anos finais - português/inglês (1), professor de anos iniciais (1), secretário de escola (1), técnico em enfermagem (1 + CR)

Níveis: de médio completo a a superior completo

Salários: de R$ 1.099.07 a R$2.267.91

Prazo: 20 de fevereiro

Taxa: de R$ 60 a R$ 100

Provas: 26 de março

Edital e inscrições: clique aqui



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Cargos e vagas: para nível médio, técnico de enfermagem (saúde mental e psiquiatria) e técnico de enfermagem (unidade de centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, centro cirúrgico ambulatorial ou centro de material e esterilização). Para nível superior, biólogo I, biomédico I ou farmacêutico-bioquímico I (hemoterapia), enfermeiro I (obstetrícia), físico I (medicina nuclear), físico I (radiodiagnóstico), médico I (cirurgia do joelho e traumatologia geral); médico I (cirurgia transplante intestinal e multivisceral); médico I (infectologia); médico I (nefrologia) e nutricionista I (seção de atenção básica)

Níveis: médio completo a superior completo

Salários: de R$ 3.004,76 (nível médio) a R$ 5.794,73 (superior)

Prazo: 20 de fevereiro

Taxa: R$ 62 (exigem ensino médio completo) a R$ 105 (superior completo)

Provas: 26 de março

Edital e inscrições: clique aqui

ÁGUA DE IVOTI/RS

Cargos e vagas: advogado (1), agente administrativo (2), agente operacional (2), analisa de tecnologia da informação (CR), contador (1), engenheiro civil (1), instalador elétrico e hidráulico (1), servente (CR), técnico em tratamento e qualidade da água e esgoto (1)

Níveis: fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 1.352,12 a R$ 5.205,66

Prazo: 23 de fevereiro

Taxa: R$ 63,60 (exigem ensino fundamental completo) a R$ 127,20 (superior completo)

Provas: 26 de março

Edital e inscrições: clique aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (1+CR), educador infantil (1), merendeira (CR) e professor de ensino fundamental de anos finais na disciplina de geografia (CR)

Níveis: de fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 941,61 a R$ 1.526,95

Prazo: 23 de fevereiro

Taxa: de R$ 65,41 a R$ 98,21

Prova: 18 de março

Edital e inscrições: clique aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Cargos e vagas: agente fiscal (1), arquiteto (2), artesão (1), artífice (8), auxiliar de educação infantil (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de serviços gerais (60), auxiliar operacional (35), contínuo (3), cozinheiro (15), cuidador (CR), eletricista instalador (4), eletricista montador (2), eletricista veicular (2), engenheiro de segurança do trabalho (2), farmacêutico-bioquímico (2), fonoaudiólogo (1), gestor público (1), intérprete de libras (5), médico do trabalho (2), médico clínico geral (30), médico psiquiatra (1), médico regulador (1), merendeira (60), monitor de escola (38), motorista (20), oficial administrativo (5), operador de máquinas (CR), orientador educacional (CR), professor de educação infantil (16), professor de libras (1), professor I (CR), professor II - Artes (CR), professor II - Inglês (CR), professor II - Matemática (CR), professor II - música (CR), técnico agrícola municipal (5), técnico de enfermagem (CR), técnico em contabilidade (2), técnico em edificações (CR), técnico em química (CR), técnico em segurança do trabalho (1), técnico superior em artes - artes visuais (CR), técnico superior em educação física (1) e telefonista (5)

Níveis: de fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 937 a R$ 5.547,87

Prazo: até 28 de fevereiro

Taxa: de R$ 52,86 a R$ 158,58

Provas: 26 de março

Edital e inscrições: clique aqui