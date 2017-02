Sessão da Tarde exibe "Cada um Tem a Gêmea que Merece" nesta sexta-feira

Filme na TV 17/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta sexta-feira, é Cada um Tem a Gêmea que Merece, uma comédia de 2011. A atração vai ao ar a partir das 15h18min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, Jack é um publicitário de sucesso que mora em Los Angeles com sua esposa, Erin, e os filhos. Com a aproximação do feriado, ele começa a temer a visita da sua irmã gêmea, Jill, uma grosseirona capaz de enlouquecer toda a família. A situação vai de mal a pior quando Jill revela que irá estender sua visita, obrigando Jack a aturar suas loucuras.

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Jack and Jill

Elenco: Adam Sandler, Al Pacino, Katie Holmes, Elodie Tougne, Rohan Chand, Eugenio Derbez, David Spade, Nick Swardson|| Elenco de dublagem: Jack Sadelstein E Jill Sadelstein:Alexandre Moreno/ Al Pacino:Ricardo Schnetzer/ Erin Sadelstein:Priscila Amorim/ Sofia Sadelstein:Pamella Rodrigues/ Gary Sadelstein:Yago Machado/ Felipe:Philippe Maia/ Todd:Manolo Rey

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia