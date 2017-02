Sessão da Tarde exibe "O Incrível Livro De Hipnotismo De Molly" quarta-feira

Filme na TV 01/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quarta-feira, é O Incrível Livro De Hipnotismo De Molly, comédia de 2015. A atração vai ao ar a partir das 15h14min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, uma menina órfã acha um livro de hipnose e, ao praticar com algumas pessoas, consegue ir até Nova Iorque e se tornar rica e famosa.

Mas, ao descobrir a existência do livro, um homem sequestra seu cachorro com a intenção de chantageá-la a roubar um banco.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Molly Moon

Elenco: Raffey Cassidy, Anne-Marie Duff, Celia Imrie, Ben Miller, Dominc Monaghan, Emily Watson|| Elenco de dublagem: Molly Moon:Pamella Rodrigues/ Sra. Viborípedes:Carla Pompilio/ Edna:Mariangela Cantú/ Sra. Trinklebury:Márcia Morelli/ Jinx:Rafa Mezadri/ Gerry:Arhtur Salerno/ Nockman:Reginaldo Primo/ Tracey:Ângela Bonatti/ Rocky:João Victor Granja/ Barry:Hércules Franco

Direção: N. Christopher rowley

Nacionalidade: Canadense

Gênero: Comédia