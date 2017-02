Sessão da Tarde exibe "Um Faz de Conta que Acontece" nesta sexta-feira

Filme na TV 24/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta sexta-feira, é Um Faz de Conta que Acontece, uma comédia de 2008. A atração vai ao ar a partir das 15h16min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, um arquiteto que perdeu seus sonhos acaba virando faz-tudo de um hotel. Lá passa a cuidar dos sobrinhos e nota que as histórias que conta para que durmam, misteriosamente, viram realidade.

Ele logo tenta se aproveitar, criando historias bizarras que lhe garantam seus desejos. Mas a magia está nas crianças, e ele acaba por perder o controle sobre a situação.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Bedtime Stories

Elenco: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, Russell Brand, Richard Griffiths, Teresa Palmer|| Elenco de dublagem: Skeeter Bronson: Alexandre Moreno/ Jill: Flávia Saddy/ Kendall: Cláudio Galvan/ Mickey: Philippe Maia/ Barry Nottingham: Jomeri Pozzoli/ Violet Nottingham: Fernanda Crispim/ Aspen: Angélica Borges/ Wendy: Mônica Rossi/ Cacique: Marco Ribeiro/ Patrick: Eduardo Drummond/ Bobbi: Helena Palomanes/ Marty Bronson: Pádua Moreira/ Sra. Dixon: Myriam Thereza/ Skeeter Bronson - Jovem: Fabrício Vila Verde/ Wendy - Jovem: Jéssica Vieira/ Sra. Dixon - Jovem: Márcia Morelli/ Sr. Dixon - Jovem: Eduardo Dascar/ Donna Hynde: Christiane Louise/ Tricia Sparks: Jéssica Vieira/ Anão Irritado: Sérgio Stern/ Garçonete Do Luau: Iara Riça/ Professora: Christiane Monteiro/ Engenheiro: Manolo Rey/ Cara Na Ferrari: Anderson Coutinho/ Outras Vozes:Bia Stern/ Flávio Back/ Gabriella Bicalho/ Guto Nejaim/ Jullie/ Kathleen Dias/ Leonardo Serrano/ Marcelo Sandryni/ Mário Tupinambá/ Natália Couto/ Paulo Mathias/ Paulo Pantoja/ Pedro Soares/ Simone Benfica/ Thiago Iribarne

Direção: Adam Shankman

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia