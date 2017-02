Seu amor está longe? Veja como deixar excitante o sexo à distância

Falando de Sexo 06/02/2017 | 20h00 Atualizada em





Estou namorando pela internet um sujeito que mora em outro estado. A gente tem se visto uma vez por mês. E quero deixá-lo com muito tesão, para que fique pensando em mim! Mas tenho medo de que o fato de a gente estar longe e só transar quando se encontra faça com que nosso namoro termine. Como posso deixar excitante o sexo à distância?



É , amiga, este é um baita teste para avaliar seu poder de criatividade, porque manter um relacionamento quente fazendo sexo à distância ajudará a aumentar o desejo para o próximo reencontro. Um requisito básico para manter seu companheiro saudoso do sexo com você está na capacidade de falar ou escrever de forma safada.



Não se preocupe se nunca tentou antes, pois isto se aprende facilmente. Basta ler com frequência contos e histórias sobre erotismo até ter a sua própria criatividade.



Por telefone, conte o que anda pesquisando e faça uma de suas leituras eróticas em voz alta. Nos dias de hoje, é possível encontrar diversos tipos de histórias do gênero na internet.



Crie, detalhe



Outro caminho é estimular o desejo dele mentalmente. Procure fazer insinuações sexuais no meio de uma conversa, quando ele menos espera — não precisa ser direta!



Comece com algumas palavras para fazer crescer o apetite sexual. Sussurre frases provocativas, antecipando o que pretende fazer com seu amor.



Falar ao pé do ouvido é a chave para fazer seu par ficar com muito tesão no sexo à distância. Suspiros e gemidos podem preencher os silêncios da conversa.



Detalhe as cenas que você vai contando e deixe mensagens sensuais na mala dele. Isso tudo encurta distâncias.



