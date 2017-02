Sexta-feira é o último dia para quitar o IPVA 2017 com o desconto de fevereiro

Imposto 22/02/2017 | 14h31 Atualizada em

Em função do feriado bancário no Carnaval (as agências estarão fechadas na segunda e na terça-feira da semana que vem), sexta-feira, dia 24, é o último dia para pagar o IPVA com descontos que podem chegar a 21,6%. O abatimento, que é válido pelo mês de fevereiro, é uma soma de descontos concedida pelo governo vinda dos programas Bom Cidadão e Bom Motorista.

Esta também é a última semana para o contribuinte que parcelou o imposto pagar a segunda prestação.



Condutores que não receberam multas nos últimos três anos têm dedução de 15%. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10% e para quem ficou um ano sem infrações, o desconto chega a 5%. Motoristas que acumularam, pelo menos, 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha terão mais 5% de desconto, independente da data do pagamento.



Até a semana passada, conforme o governo do Estado, 1.385.692 veículos já estavam com o IPVA em dia e R$ 958,8 milhões já haviam sido arrecadados, o que corresponde a 39% da previsão pelo calendário atual de pagamento, que segue até o final de março. Metade do valor é repassado para as prefeituras, de acordo com o município de licenciamento do veículo. A Receita Estadual projeta arrecadar R$ 2,619 bilhões com o IPVA 2017.

