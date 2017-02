Taxista da Capital encontra R$ 2,7 mil e devolve a passageira

Boa ação 21/02/2017 | 18h43 Atualizada em

O que poderia ter se tornado um prejuízo para Alba Vírgina Opitz Gomes acabou virando história de bom exemplo. Na segunda-feira, 20, ela esqueceu R$ 2,7 mil em cheques em um táxi da Capital, mas teve o valor devolvido pelo motorista do veículo na tarde desta terça-feira.

Alba é responsável por um grupo esotérico no Centro de Porto Alegre, e o dinheiro era para pagar uma funcionária.



— Moro na Duque de Caxias e me desloco diariamente de táxi. Como estava muito calor, acabei deixando cair da bolsa, pois estava com pressa de ir para casa — conta Alba.

A EPTC, aliás, só conseguiu encontrar a dona dos R$ 2,7 mil porque, no envelope, havia um recibo.

— A partir desse documento, ontem mesmo, localizamos uma terceira pessoa e depois a dona Alba — explica Daniel Silveira, gerente de monitoramento da EPTC, que ligou para a passageira.

O motorista em questão é Fabiano Alves, taxista há mais de 20 anos.



— Como a passageira embarcou direto, sem aplicativos, não recordava do ponto exato do desembarque. Imaginava que era no Centro. Procurei em vários locais possíveis, como na Duque de Caxias, Santo Antônio, Riachuelo, mas não encontrei. Falei com porteiros de prédios e comerciantes. Então, resolvi encaminhar para a EPTC. Fico contente que deu tudo certo — conclui.

