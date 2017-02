Thammy Miranda pede filho para Andressa Ferreira: "Tenho dinheiro para sustentar"

Cegonha 14/02/2017 | 16h22 Atualizada em

Aos 34 anos, o ator Thammy Miranda voltou a manifestar o desejo que tem de ser pai. Em seu perfil no Instagram, publicou vídeos ao lado da namorada, Andressa Ferreira, 26, pedindo para que desse a ele um bebê. O filho de Gretchen fez graça e garantiu ter como manter a criança.

— Eu falei que já tenho dinheiro para sustentar nosso filho, porque eu tenho R$ 100 em moedas no meu cofrinho. Ela já não está na hora de me dar um filho? — questionou, bem humorado.

Na cama, ao lado do namorado, a estudante de teatro desconversou.

— Gente, eu ainda sou muito nova. Ainda tenho muitos anos pela frente.

Juntos há quatro anos, o casal chegou a se separar em novembro de 2016. Na época, não chegaram a justificar o término, mas disseram que a amizade e o respeito prevaleceriam. Em janeiro deste ano, porém, reataram o namoro.

Thammy iniciou seu processo de transexualização no começo de 2015 por meio de uma cirurgia para retirar os seios. Depois, passou a exibir as transformações no corpo, em fotos sem camisa e vestindo apenas sunga. Um dos resultados, segundo o ator, é o assédio vindo de homens gays.

A mãe de Thammy já se manifestou sobre as mudanças por que passa o filho. Em julho do ano passado, disse que o que o fizesse feliz, a deixaria feliz.

Transexualidade

Segundo o Glossário LGBT do grupo Gemis - Gênero, Mídia e Sexualidade, transexuais são as pessoas que se identificam, através da nominação, vestimenta e transformações corporais, como pertencentes ao gênero diferente do "sexo" atribuído no nascimento e querem ser reconhecidas socialmente no gênero que desejam.

Ainda de acordo com o glossário, denomina-se mulher trans a pessoa que se apresenta de acordo com características associadas social e culturalmente ao gênero feminino. Já transexual masculino, ou homem trans, são pessoas que se apresentam de acordo com as características associadas social e culturalmente ao gênero masculino.



