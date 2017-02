Vai anunciar um produto pela internet? Veja como ampliar as chances de venda 

Grana extra 16/02/2017 | 15h07 Atualizada em

Vender um produto usado pela internet requer atenção para uma série de detalhes que podem melhorar a exposição da oferta e aumentar as chances de venda. Quem vai colocar uma roupa ou um eletroeletrônico para negócio em sites como Mercado Livre e OLX ou pelo Facebook deve pensar na apresentação do produto, as informações que destacará e saber situar preços em patamares que permitam uma venda rápida. Confira dicas para vender seu produto mais rapidamente na web.



- Atenção à luz na hora de fotografar o produto, e faça fotos em alta resolução, para que o comprador possa ampliar a imagem e ver os detalhes do item.



- Se ainda tiver a caixa original do produto, faça pelo menos uma opção de imagem do produto na embalagem, destacando o manual de instruções e a garantia, se houver.



- Faça uma descrição clara do produto para o anúncio, informe a marca, se há algum defeito e seja claro nas funcionalidades.



- Coloque palavras-chave no anúncio, aquelas que o comprador deverá procurar. Se for um smartphone iPhone 5, por exemplo, coloque "Apple", "iPhone", "iPhone 5", "smartphone" e "telefone celular".



- Pesquise os preços médios de produtos similares no site para situar o seu um pouco mais barato, caso tenha pressa em vender.



- Avalie os serviços complementares de sites que cobram para dar mais visibilidade ao anúncio. Isso amplia a possibilidade de vender rapidamente.



- Se for anunciar no Facebook, sempre publique uma imagem e faça pelo menos uma publicação por dia, para manter o anúncio destacado aos amigos.