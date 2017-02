Veja como foi a festa Constelação, que agitou a noite na casa do BBB

Big Brother Brasil 2017 11/02/2017 | 13h07 Atualizada em

É a sabedoria popular que sustenta: quando a bebida entra, a verdade sai. E Roberta quem o diga. Ela e Pedro passaram algum tempo da festa Constelação conversando sobre os sentimentos dela por Daniel. Antes disso, o eterno galã Paulo Ricardo, deu a partida na festa, e arrancou suspiros das sisters Elis, Ieda e Marinalva.

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Elis, que ganhou um abraço do cantor-galã, acabou repensando seus hábitos de higiene.



— Eu tô besta! Caramba! Eu não vou tomar banho mais é nunca — afirmou a sister para Roberta e Emily, entre lágrimas de felicidade.

Enquanto uma parte dos confinados curtia a festa, dentro da casa o líder Daniel conversava com Emily, Luiz Felipe e Pedro sobre o paredão do próximo domingo. A gaúcha, aliás, está apontando suas armas para a conterrânea Ieda. Durante a conversa, fica claro que esse grupo de brothers acredita que o próximo paredão contará com Ieda, Ilmar e Elis.

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

A antipatia entre as gaúchas parece recíproca, porque do lado de fora da casa, Ieda alertava Marcos sobre Emily.

— Ela está te usando. É mais esperta do que tu — avisou Mama.

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Roberta ainda teve uma crise por ter bebido, pediu desculpas para a mãe e disse que aquela atitude não representava o motivo pelo qual ela tinha entrado no Big Brother.

— Eu entrei aqui para representar alguma coisa. O que eu estou representando? — desabafou.

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação