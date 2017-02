VÍDEO: paredão triplo, gente sem graça e máscaras caindo no BBB 17

Espiadinha 13/02/2017 | 22h09 Atualizada em

Leia mais:

Veja como foi a festa Constelação, que agitou a noite na casa do BBB

Gaúcho no paredão triplo e estreia do Big Fone: saiba como se formou a berlinda da semana no BBB 17



Apesar o paredão triplo entre Marcos, Nilmar e Luiz Felipe, o que chama atenção na casa mais vigiada do Brasil é a preguiça de todos e a falsidade de algumas....



Mas afinal de contas, quem nunca se enganou com uma paixão à primeira vista? As máscaras caíram e Emilly e Roberta estão cada dia com mais inimigos fora da casa. A torcida para um paredão entre as duas só cresce e, enquanto as meninas se sentem seguras dentro do programa, aqui fora a torcida pensa bem diferente. O que será que aconteceu para o jogo mudar tão de repente?



Foto: Globo / Reprodução