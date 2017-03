Aos 79 anos, Martinho da Vila cursa Relações Internacionais no Rio de Janeiro

Devagarinho 11/03/2017 | 08h53 Atualizada em

Ele já teve mulheres de todas as cores, já andou devagar, devagarinho e agora está de volta à sala de aula. Aos 79 anos de idade, Martinho da Vila é aluno do curso de Relações Internacionais de uma universidade privada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal Extra, o sambista é um dos destaques da turma, pela inteligência e dedicação. Apesar de ser autor de 14 livros com temas variados, esse é o primeiro curso superior do músico.

Em entrevista ao periódico, Martinho disse que a função de embaixador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi decisiva na escolha do curso.

— Já pratico relações internacionais há muito tempo, mas eu queria pegar um pouco de conhecimento mais teórico — explica. — Na faculdade, eu sou um aluno de conhecimento, um ouvinte. Faço os trabalhos que todos fazem, cumpro uma carga horário, mantenho a frequência nas aulas, mas não preciso fazer prova — diz à reportagem.



Ele afirmou, ainda, que ter voltado a estudar depois dos 70 anos serviu de estímulo para muita gente retornar às salas de aula.

