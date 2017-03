"BBB 17": Ilmar é o novo líder da casa

Mudança no reinado 02/03/2017 | 23h19 Atualizada em

Foi na sorte: Ilmar venceu a Prova do Líder do Big Brother Brasil 17 desta quinta-feira. No desafio, os participantes se vestiram de magos e precisaram escolher potes com substâncias para depositar em um caldeirão. Se a mistura fosse explosiva, o competidor era eliminado. A cada rodada, um novo ingrediente era selecionado para ser depositado. Na disputa, nenhuma das substâncias do advogado sul-mato-grossense explodiu.

Antes da prova, os líderes da última semana, Emilly e Daniel, precisaram escolher dois participantes para sair da prova. A gaúcha indicou Vivian, enquanto o brother optou Ieda.

Na primeira rodada, Emilly e Marinalva foram eliminadas. A seguir, as substâncias de Rômulo e Daniel explodiram. Na terceira etapa, não saiu ninguém, mas Roberta e Marcos deixaram a prova na quarta rodada. Por fim, o caldeirão de Pedro estourou, e Ilmar se sagrou o novo líder.