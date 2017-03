"BBB17": a autoconfiança de Emilly ajuda ou atrapalha no jogo?

Dois lados da moeda 03/03/2017 | 08h00 Atualizada em

¿Eu sou maravilhosa¿, ¿Sempre me senti sensacional¿, ¿As pessoas têm inveja de mim¿. Quem acompanha o BBB 17 sabe: Emilly vive soltando frases assim. Autoconfiante ao extremo, a gaúcha não tem receio de exaltar suas características e, dificilmente, aceita de cara quando um outro participante aponta um defeito seu, mesmo que tenha argumentos.



Segundo a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Juliana Bredemeier, a autoestima é muito importante. Mas, em excesso, pode trazer problemas.



– Hoje em dia, os pais são ensinados a desenvolver autoconfiança nas crianças. É importante para o indivíduo acreditar que pode conseguir o que deseja. Por outro lado, em excesso, tende a demonstrar falta de capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro – explica.



No jogo, esta característica de Emilly pode levá-la longe, poisa autoestima faz com que ela acredite ser merecedora do prêmio e não tenha medo de buscar seus objetivos. Mas colegas e público percebem estas características e criticam a gêmea, o que pode levá-la repetidas vezes ao paredão e a uma eliminação.



No jogo e na vida

A falta de naturalidade nas relações – para não gerar atritos, em função do comportamento autoritário – é uma das consequências apontadas pela professora, quando a autoconfiança é extrema. Afinal, a autoestima pode fazer com que a pessoa pense que sabe tudo e não precisa da ajuda de ninguém. Também é comum o autoconfiante ao extremo demonstrar muito ciúme.



– Se eu me considero tão boa, não vou entender porque o outro vai precisar conversar, ou se relacionar – analisa a professora.



Tudo isto lembra muito o comportamento de Emilly no reality show. A relação dela com o médico gaúcho Marcos, por exemplo, é cheia de brigas e discussões.



Mas também vale para a vida de todos nós.O segredo, para Juliana, é observar as pessoas à sua volta e aprender a não exagerar.



– Na psicologia, costumamos dizer que a diferença de um remédio e de uma droga é a dose. Da mesma forma, são os comportamentos humanos. Qualquer padrão rígido é visto com maus olhos. Para conviver, é preciso ser flexível – finaliza a especialista.