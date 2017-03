Blocos na Capital, evento comunitário em Viamão e rock em Esteio: quatro opções de graça no fíndi

Entretenimento na faixa 03/03/2017 | 12h00 Atualizada em

NO BERÇO DO SAMBA



Areal do Futuro dá sequência aos blocos de rua na Capital



Areal do Futuro: projeto social e bloco Foto: Adriana Franciosi / Agencia RBS

Local que é considerado o berço do samba em Porto Alegre, o Areal da Baronesa, na Cidade Baixa, recebe o bloco Areal do Futuro, no Carnaval de rua em Porto Alegre.



O Areal, que, além de bloco, é um projeto cultural voltado à comunidade do Areal da Baronesa, no qual cerca de 70 crianças têm aulas de percussão e dança o ano inteiro, faz uma festa democrática, com sucessos do samba e do Carnaval do Rio e de Porto Alegre.



Onde: Rua João Alfredo

Quando: neste sábado, a partir das 14h (esquenta) e 17h (largada)

Quanto: De graça.



Bloco na Casa do Poeta



Democracia e participação coletiva= Olha o Passarinho do Mario



Casa de Cultura vira terra de Carnaval Foto: Reprodução / Facebook

Criado em 2012, como uma manifestação democrática de Carnaval, o bloco Olha o Passarinho do Mario chega ao seu quinto ano e promete lotar as ruas do Centro Histórico. O coletivo, que promove muita música caribenha e reggae em ritmo de marchinhas de Carnaval, é conhecido por permitir a participação do público na bateria, com qualquer instrumento, até uma panela. Diversão garantida!



Onde: Casa de Cultura Mario Quintana

Quando: neste domingo, a partir das 16h.

Quanto: De graça.



AO AR LIVRE



Roqueiros de todas as querências em Esteio



The Baggios: rock de Sergipe em Esteio Foto: snapic / Divulgação

Já o Rock na Praça terá edição especial em Esteio, por conta do aniversário da cidade. No palco, shows das bandas Piratas Siderais, Estive Raivoso, Test (São Paulo), no Rest, Cactus Flor, RockeRS e um o destaque do dia, os sergipanos da The Baggios, uma das mais criativas bandas da nova geração do rock nacional. Entre outras canções, eles têm letras que falam do desastre de Mariana, em Minas Gerais, e do massacre na boate Bataclan, em Paris.



Onde: Praça Coração de Maria, Padre Felipe, em Esteio

Quando: domingo, a partir das 15h

Quanto: De graça



Em Viamão



Rua do Lazer promete atividades pra gurizada e shows



Pagode King agita em Viamão Foto: Reprodução / Facebook

Em Viamão, o projeto Rua do Lazer promete levar atividades de recreação e integração para todas as idades, no sábado. Nesta edição, a galera pode aproveitar e se esbaldar com cama elástica, brinquedos infláveis, perna de pau, bambolês, fazer pintura no rosto. Na parte musical, shows de Pagode King e Irmãos Ribas.



Onde: Ao lado da Paróquia São João Vianney, Sen. Salgado Filho, 5747, em Viamão

Quando: sábado, a partir das 14h

Quanto: De graça



Em Esteio



No Parque da Expointer, tem de tudo: pagodeira, pop e rock e gaudério



Pura Cadência representa o pagode no aniversário de Esteio Foto: José Augusto Barros / Diário Gaúcho

Em Esteio, o início das comemorações dos 62 anos da cidade dá início ao Carnaversário, que oferece atrações musicais para todos os gostos. Para começar, tem o grupo gaudério Recuerdo e o pop e rock do Lokos de Bira. Depois, apresentação dos blocos Unidos da Vila, Tom do Samba e Negritude. Para encerrar a função, show dos pagodeiros do Pura Cadência.



Onde: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio

Quanto: sábado, a partir das 16h

Ingresso: 1kg de alimento não perecível.



