Cacalo: "O Gauchão é o momento de treinar"

13/03/2017 | 08h00

A folga do final de semana oportunizou um bom tempo para o time tricolor se preparar convenientemente visando ao jogo de quarta feira contra o Brasil-Pel.

A equipe está precisando de entrosamento e de definição para o prosseguimento das competições de que está participando. E o Gauchão, embora importante, é o momento ideal para que os treinamentos sejam adequados visando a essa melhor condição.

Torna-se necessário que o Grêmio traga um bom resultado de Pelotas, para se manter com alguma comodidade na zona de classificação e, especialmente, entre os quatro primeiros do campeonato. Apesar de priorizar a Libertadores, o Grêmio, mesmo declarando publicamente o seu interesse na competição regional, sempre tem um canto de olho na competição sul-americana. Ainda mais, agora, com a chegada de novos atletas, esse trabalho diário passa a ser muito importante. É o que se espera dos treinamentos.

Erros para os dois lados

Ouvindo pela Rádio Gaúcha o clássico da série B em Caxias do Sul, já estava preparado para, mais uma vez, manifestar minha contrariedade acerca dos eventuais benefícios que determinadas equipes vinham tendo, em face de um pênalti não marcado a favor do time caxiense.

Considerando, no relato claro e expresso da Rádio Gaúcha, que também houve um pênalti mal marcado a favor do Juventude, cheguei à conclusão de que árbitros erram para todos os lados, como afirmam todos os especialistas.

