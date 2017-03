Cacalo: "O que Renato deverá fazer no jogo de estreia da Libertadores "

Paixão Tricolor 09/03/2017 | 08h01 Atualizada em

É muito difícil opinar sobre a escalação de um time de futebol sem que se saiba, com mais detalhes, as condições internas dos atletas e do que acontece no vestiário e nos treinamentos diários. Mas, vamos lá. Quero tentar traduzir o que o técnico Renato deverá fazer, pela sua cabeça, no jogo de estreia da Libertadores, hoje à noite. Excetuando-se o sistema defensivo, que, com as ausências definidas, já temos, ao que parece, os substitutos.

A partir do meio-campo, embora os desfalques, Renato tem opções para substituições e alterações do sistema de jogo em relação ao que vem sendo praticado desde o ano passado. O nosso treinador não costuma inventar. Mesmo que Ramiro, eventualmente, possa ser trazido para a segunda função do meio campo, o que não creio. Onde ele está, ajuda o meio, a defesa e o ataque.

Então, penso que teremos, Jailson, Michel e Ramiro. Com certeza, Renato não abrirá mão de Bolaños e Luan, porque são bons, titularíssimos e indispensáveis para o time. Restaria a dúvida entre Pedro Rocha e Lucas Barrios.

Lucas Barrios

Pelo passado recente do técnico em relação às suas escolhas, acredito que Pedro Rocha sairá jogando, porque pode puxar um contra-ataque pelo lado do campo e dar uma canseira nos zagueiros adversários, inclusive ajudando na marcação. No entanto, acredito que Lucas Barrios, se não sair jogando, irá para o campo na segunda etapa. A meu juízo, este deverá ser time que Renato vem pensando, idealizando para o jogo de hoje a noite, ressalvando sempre a hipótese de iniciar com Lucas Barrios.

Leia outras colunas da Paixão Tricolor

*Diário Gaúcho