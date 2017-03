Cantor britânico Ed Sheeran continua batendo recordes de venda

Novo álbum 11/03/2017 | 09h14 Atualizada em

Ed Sheeran voltou a bater o recorde de vendas na sexta-feira, alcançando os cinco primeiros lugares das paradas do Reino Unido e colocando também as canções de seu disco entre as 20 músicas mais populares.

Seu álbum "Divide" se tornou o CD de um artista homem vendido mais rapidamente no Reino Unido, com 672 mil cópias, um recorde superado apenas por Adele com "25" e Oasis com "Be Here Now", com 800 mil e 696 mil, respectivamente.

Do total de cópias, 62% foram discos físicos, 26% downloads e 12% reproduções on-line pagas. O sucesso foi tanto que Ed Sheeran inclusive alcançou um recorde na venda de vinis, conseguindo o melhor desempenho em uma semana em mais de 20 anos.

Esta semana o jovem cantor de 26 anos também bateu todos os recordes no Spotify, o mais importante serviço de streaming do mundo, onde seu álbum foi ouvido 57 milhões de vezes na sexta-feira passada, em seu primeiro dia.

