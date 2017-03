Concurso da Fundação Getúlio Vargas tem salários de R$ 8,1 mil, veja também outras seleções

Espaço do Trabalhador 13/03/2017 | 04h00 Atualizada em

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas recebe até 4 de abril as inscrições para o processo seletivo que promove em quatro cidades do Rio Grande do Sul. No concurso, promovido pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), há mais de 900 vagas para serem preenchidas em Lajeado, no Vale do Taquari, Rio Pardo, na Região Central, São José do Norte, na Região Sul, e Tramandaí, no Litoral Norte.



Os níveis começam em fundamental completo e vão até superior completo. Salários partem de R$ 1.224,61 e chegam a R$ 8.140,78. As provas estão marcadas para o primeiro final de semana de maio. São contratações para profissionais de saúde, de níveis superior e técnico, além de funções administrativas para níveis médio e fundamental. A maioria das vagas é para técnico de enfermagem. Assistente administrativo é a segunda função mais requisitada.

Duas universidades federais continuam com as inscrições abertas para professores substitutos. A Universidade Federal de Pelotas e a Unipampa buscam professores substitutos para cumprir regimes de 20 e 40 horas semanais de trabalho, em diferentes cidades. São 18 vagas na primeira e oito na segunda. Inscrições para Pelotas terminam na terça-feira, dia 14, e no dia 21 para a Unipampa.

Veja oportunidades abertas no Estado:

Leia as últimas notícias do Espaço do Trabalhador

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RS

Cargos e vagas: agente administrativo em Passo Fundo (1 + CR), em Santo Ângelo (1 + CR), em Caxias do Sul (1 + CR), em Pelotas (CR), em Santa Cruz do Sul (CR), em Santa Maria (CR) e em Uruguaiana (CR), fiscal em Passo Fundo (CR), em Santo Ângelo (CR), em Caxias do Sul (CR), em Pelotas (CR), em Santa Cruz do Sul (CR), em Santa Maria (CR) e em Uruguaiana (CR)

Níveis: ensino médio completo

Salários: R$ 1.606,64 a R$ 3.469,10

Prazo: 14 de março

Taxa: R$ 60

Provas: 30 de abril

Edital e inscrições: clique aqui



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Cargos e vagas: professor substituto para 20 horas (2) e professor substituto para 40 horas (16)

Níveis: superior completo

Salários: remuneração básica de R$ 3.117,22 (40h) e R$ 2.236,29 (20h), mais adicionais conforme a titulação

Prazo: 14 de março

Taxa: R$ 50

Provas: prova de títulos e prova didática

Edital e inscrições: clique aqui



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL

Cargos e vagas: agente comercial (1), ajustador de hidrômetros (CR), assistente de planejamento (1), eletromecânico (3), instalador hidráulico (4), leiturista (3), operador de estação de bombeamento (3), operador de estação de tratamento de água e esgoto (CR), técnico de nível médio – edificações (2), técnico de nível médio – química (2), técnico de nível médio – saneamento (1)

Níveis: fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 1.581,04 a R$ 5.992,32

Prazo: 20 de março

Taxa: de R$ 25 a R$ 100

Provas: 7 de maio

Edital e inscrições: clique aqui



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Cargos e vagas: professor substituto para 20 horas (3) e professor substituto para 40 horas (5)

Níveis: superior completo e especialização ou mestrado

Salários: remuneração básica de R$ 3.117,22 (40h) e R$ 2.236,29 (20h), mais adicionais conforme a titulação

Prazo: 21 de março

Taxa: R$ 90 Provas: prova didática, entrevista e prova de títulos — há prova escrita para a área de engenharia de produção

Edital e inscrições: clique aqui



FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - Tramandaí

Cargos e vagas: assistente social (1 + CR), biomédico (1+CR), bioquímico (2+CR), enfermeiro (14+CR), enfermeiro do trabalho (1+CR), farmacêutico (3+CR), médico anestesiologista plantonista - 12 horas (CR), médico anestesiologista plantonista - 24 horas (CR), médico auditor (CR), médico cirurgião geral rotineiro - 12 horas (4+CR), médico cirurgião geral rotineiro - 24 horas (5+CR), médico cirurgião geral plantonista (1+CR), médico clínico plantonista - 12 horas (10+CR), médico clínico plantonista - 24 horas (6+CR), médico clínico plantonista para UTI - 12 horas (1+CR), médico clínico plantonista para UTI - 24 horas (3+CR), médico clínico rotineiro (5+CR), médico clínico rotineiro para UTI (CR), médico do trabalho (1+CR), médico gineco-obstetra plantonista 12 horas (5+CR), médico gineco-obstetra plantonista 24 horas (5+CR), médico gineco-obstetra rotineiro (1+CR), médico hematologista (1+CR), médico intensivista rotineiro (1+CR), médico neonatologista plantonista - 12 horas (4+CR), médico neonatologista plantonista - 24 horas (5+CR), médico neonatologista rotineiro (2+CR), médico neurologista (1+CR), médico pediatra plantonista - 12 horas (4+CR), médico pediatra plantonista - 24 horas (3+CR), médico pediatra rotineiro (CR), médico traumatologista plantonista - 12 horas (CR), médico traumatologista plantonista - 24 horas (CR), médico traumatologista rotineiro (1+CR), terapia ocupacional (1+CR), técnico em enfermagem (222+CR), técnico em enfermagem com instrumentação cirúrgica (18+CR), técnico em imobilização ortopédica (CR), técnico em informática (1+CR), técnico em nutrição (1+CR), técnico em segurança do trabalho (CR), assistente administrativo (25+CR), auxiliar de laboratório - análises clínicas (3+CR), auxiliar de laboratório - farmácia hospitalar (3+CR) e auxiliar de serviços gerais (30+CR)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78

Prazo: 4 de abril

Taxa: de R$ 30 a R$ 100, conforme o nível da vaga

Provas: 6 de maio (nível médio) e 7 de maio (nível superior, fundamental e técnico)

Edital e inscrições: clique aqui

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - LAJEADO

Cargos e vagas: assistente social (1 + CR), enfermeiro (10+CR), farmacêutico (1+CR), médico clínico para atendimento adulto e infantil - 12 horas (15+CR), médico clínico para atendimento adulto e infantil - 24 horas (10+CR), médico radiologista (1+CR), técnico em enfermagem (30+CR), técnico em radiologia (8+CR), técnico em segurança do trabalho (1+CR), assistente administrativo (12+CR), auxiliar de laboratório (5+CR), auxiliar de manutenção (1+CR), auxiliar de segurança (9+CR) e auxiliar de serviços gerais (9+CR)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78

Prazo: 4 de abril

Taxa: de R$ 30 a R$ 100, conforme o nível da vaga

Provas: 6 de maio (nível médio) e 7 de maio (nível superior, fundamental e técnico)

Edital e inscrições: clique aqui

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - SÃO JOSÉ DO NORTE

Cargos e vagas: assistente social (1 + CR), enfermeiro (9+CR), farmacêutico (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), médico anestesiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico para atendimento adulto e infantil - 12 horas (10+CR), médico clínico para atendimento adulto e infantil - 24 horas (9+CR), médico clínico rotineiro (1+CR), médico do trabalho (1+CR), médico psiquiatra rotineiro (1+CR), médico radiologista (1+CR), nutricionista (1+CR), psicólogo (1+CR), técnico em enfermagem (42+CR), técnico em informática (2+CR), técnico em radiologia (8+CR), técnico em segurança do trabalho (1+CR), assistente administrativo (15+CR), auxiliar de laboratório (7+CR), auxiliar de manutenção (4+CR), auxiliar de segurança (11+CR), auxiliar de serviços gerais (20+CR) e cozinheiro (3+CR)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78

Prazo: 4 de abril

Taxa: de R$ 30 a R$ 100, conforme o nível da vaga

Provas: 6 de maio (nível médio) e 7 de maio (nível superior, fundamental e técnico)

Edital e inscrições: clique aqui

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - RIO PARDO

Cargos e vagas: assistente social (1 + CR), enfermeiro (19+CR), farmacêutico (5+CR), fisioterapeuta (2+CR), médico anestesiologista plantonista - 12 horas (CR), médico anestesiologista plantonista - 24 horas (CR), médico cirurgião geral plantonista - 12 horas (6+CR), médico cirurgião geral plantonista - 24 horas (4+CR), médico clínico plantonista - 12 horas (10+CR), médico clínico plantonista - 24 horas (9+CR), médico clínico rotineiro (5+CR), médico do trabalho (1+CR), médico gineco-obstetra plantonista 12 horas (CR), médico gineco-obstetra plantonista 24 horas (CR), médico pediatra plantonista - 12 horas (6+CR), médico pediatra plantonista - 24 horas (4+CR), médico psiquiatra rotineiro (1+CR), médico radiologista (3+CR), médico traumatologista plantonista - 12 horas (CR), médico traumatologista plantonista - 24 horas (CR), nutricionista (1+CR), psicólogo (1+CR), terapeuta ocupacional (1+CR), técnico em enfermagem (70+CR), técnico em imobilização ortopédica (5+CR), técnico em informática (2+CR), técnico em nutrição (1+CR), técnico em radiologia (14+CR), técnico em segurança do trabalho (1+CR), assistente administrativo (20+CR), auxiliar de laboratório (5+CR), auxiliar de manutenção (5+CR), auxiliar de segurança (18+ CR), auxiliar de serviços gerais (26+CR) e cozinheiro (2+CR)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78

Prazo: 4 de abril

Taxa: de R$ 30 a R$ 100, conforme o nível da vaga

Provas: 6 de maio (nível médio) e 7 de maio (nível superior, fundamental e técnico)

Edital e inscrições: clique aqui