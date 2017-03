Débito em conta da fatura de água deve ser feito no dia 25 de março

Atraso 14/03/2017 | 10h14 Atualizada em

Faturas de água cadastradas para pagamento com débito em conta com vencimento para os dias 7, 11 e 13 de março serão debitadas, excepcionalmente, no próximo dia 25. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a mudança ocorre porque os boletos não foram enviados previamente às instituições bancárias, o que impossibilita a formalização do débito.

O Dmae deve enviar mais orientações aos usuários que tiveram problema com o pagamento através dos Correios. Para mais esclarecimentos, o Dmae disponibiliza o e-mail dmae@dmae.prefpoa.com.br ou pelo número 156, na opção 02.



