Eventos gratuitos no Dia da Mulher: veja a programação em Porto Alegre e Região Metropolitana

8 de março 07/03/2017 | 15h08 Atualizada em

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira, dia 8 de março, eventos na Capital e na Região Metropolitana serão realizados nos próximos dias.

Leia mais

No Dia Internacional da Mulher, Câmara da Capital terá mais três vereadoras

Linha Turismo terá desconto para elas no Dia Internacional da Mulher

No cardápio de eventos, há exames rápidos em várias cidades, treinamentos de defesa pessoal, orientação jurídica para mulheres e tratamentos de beleza, entre outros.

Leia outras notícias do dia

Veja iniciativas gratuitas na Capital e Região Metropolitana que celebram a data nesta semana. Confira:



Porto Alegre

Feira de Saúde da Mulher do Hospital Conceição

- O que: orientações sobre saúde da mama, aleitamento materno, alimentação saudável e malefícios do tabagismo. Ainda será oferecida verificação dos níveis de monóxido de carbono

- Quando: quarta-feira, dia 8, das 8h30min às 11h30min

- Onde: pátio em frente ao Hospital Conceição, Avenida Francisco Trein, 596, Zona Norte



Krav Maga

- O que: treinamentos gratuitos da defesa pessoal israelense Krav Maga. As aulas duram de duas a quatro horas. Mulheres acima de 14 anos podem se inscrever por e-mail

- Quando: sábado, dia 11 de março, em horários variados conforme a cidade

- Onde:

- Em Porto Alegre, na Avenida Protásio Alves, 3.435, às 14h, inscrições pelo e-mail thiagodellapase@kravmaga.com.br. Na Rua João Telles, 505 (Clube Hebraica), às 15h, inscrições pelo e-mail infors@kravmaga.com.br. Na Avenida Wenceslau Escobar, 1.973, loja 20, às 9h, inscrições pelo e-mail infors@kravmaga.com.br.

- Em Canoas, na Rua Itororó, 30, às 15h, inscrições pelo e-mail fabiorodrigues@kravmaga.com.br.

- Em São Leopoldo, na Rua Adão José de Vargas, 95, às 9h e às 14h, inscrições pelo e-mail fabiorodrigues@kravmaga.com.br.

Alvorada

- O que: coleta do exame Papanicolau, solicitação de mamografias, realização de testes rápidos e orientações e prescrições de anticoncepcionais

- Quando: sábado, dia 11, das 8h às 17h

- Onde: em todos os postos de saúde de Alvorada



- O que: realização de testes rápidos, solicitação de mamografia, estande de planejamento familiar, distribuição de preservativos, orientações sobre tuberculose, atividades com profissional de Educação Física, dia da beleza e orientações em saúde e saúde bucal

- Quando: sábado, dia 11, das 14h às 18h

- Onde: Praça Central, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 5.850, Parada 48 de Alvorada

Cachoeirinha

- O que: solicitações de mamografias, medição de pressão arterial, distribuição de preservativos, orientação sobre saúde da mulher e palestras

- Quando: quarta-feira, dia 8, das 16h às 19h

- Onde: Shopping do Vale, Avenida Flores da Cunha, 4.001



- O que: atividades físicas para idosas

- Quando: quinta-feira, dia 9, das 8h às 11h

- Onde: Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez, Avenida Beira-Rio, 10, Jardim América de Cachoeirinha

Canoas

- O que: caminhada da paz

- Quando: quarta-feira, dia 8, às 16h30min

- Onde: partida do Centro de Referência da Mulher Patricia Esber, Rua Siqueira Campos, 321, Centro



- O que: ações de prevenção e testes de detecção de DSTs

- Quando: quarta, quinta e sexta, das 8h às 17h

- Onde: Centro de Referência da Saúde da Mulher (rua Frei Orlando, 141, Centro)



- O que: café da manhã com roda de conversa sobre o tema empoderamento feminino diante de violações de direitos

- Quando: quinta-feira, dia 9, às 9h

- Onde: Creas Oeste - Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Rua Dr. Barcelos, 1.357, Centro)

- Como participar: vagas limitadas e inscrições pelo telefone 3478-3079 ou direto no Creas Oeste



- O que: palestra Inclusão da Mulher com Deficiência no Mundo do Trabalho

- Quando: sexta-feira, dia 10, a partir das 14h

- Onde: Associação Pestolazzi, Avenida Guilherme Shell, 6.206



- O que: palestras para mulheres, com a promotora do Ministério Público Ivana Battaglin, coordenadora do CRM Patricia Esber, Renata Jardim, advogado e professor Tiago Castilhos e advogada e professora Simone Schroeder

- Quando: quinta-feira, dia 9, às 19h30min

- Onde: UniRitter Campus Canoas, Rua Santos Dumont, 888, Bairro Niterói



- O que: corte de cabelo e embelezamento das mãos com Embelleze, alongamento e rodas de conversa sobre empoderamento, direitos, enfrentamento a violência e saúde da mulher

- Quando: sábado, dia 11, das 10h às 16h

- Onde: Parque Eduardo Gomes, Avenida Guilherme Schell, 4.400



- O que: aula de defesa pessoal com Sandro Menezes

- Quando: sábado, dia 11, às 15h

- Onde: Parque Eduardo Gomes, Avenida Guilherme Schell, 4.400



- O que: workshop de segurança e defesa pessoal para mulheres, com Jorge Alvorcem, especialista em segurança e diretor da Sul Defense, informativo jurídico para mulheres, roda de conversa e alongamento

- Quando: domingo, dia 12, a partir das 14h

- Onde: Parque Getúlio Vargas, Rua Dona Rafaela, 700, Marechal Rondon

Esteio

- O que: palestra sobre alimentação saudável para as mulheres

- Quando: quarta-feira, dia 8, às 8h30min, e na sexta-feira, dia 10, às 14h30min

- Onde: Centro de Especialidades, Rua Fernando Ferrari, 1.162



- O que: roda de conversa sobre saúde a mulher

- Quando: na quarta-feira, dia 8, nas UBS Centro e na UBS Novo Esteio

- Onde: UBS Centro (Rua Fernando Ferrari, 948, Centro) e UBS Novo Esteio (Avenida Celina Chaves Kroeff, 405, Novo Esteio)

Gravataí

- O que: roda de chimarrão, orientação sobre saúde da mulher, aulas de dança e talk show com informações contábeis e jurídicas

- Quando: quarta-feira, dia 8, das 8h30min às 18h. O talk show ocorre às 17h

- Onde: Praça da Bíblia, Avenida José Loureiro da Silva, em frente à prefeitura

Guaíba

- O que: caminhada pelo Dia Internacional da Mulher. Pede-se que os participantes usem camisetas brancas

- Quando: quarta-feira, dia 8, às 15h

- Onde: concentração a partir das 14h30min em frente à prefeitura (Avenida Nestor de Moura Jardim, 111, Centro). Partida às 15h até a Praça da Bandeira (Avenida João Pessoa)

- O que: atendimentos de assistência social, atividades funcionais, medição de pressão e agendamentos de mamografias (mediante requisição médica), rastreamento de glicemia e exames preventivos de câncer de colo uterino.

- Quando: quarta-feira, dia 8, das 16h às 18h

- Onde: Praça da Bandeira (Avenida João Pessoa)

Novo Hamburgo

- O que: manicure feita pelo Senac e brechó da Associação Amigos do Primavera

- Quando: quarta-feira, dia 8, das 9h ao meio-dia

- Onde: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Bairro Primavera (Rua Marcirio José Pereira, 122)

- O que: orientações do Procon, Coordenadoria do Idoso, Coordenadoria da Igualdade Racial, Programa Acessuas, Viva Mulher, serviço de castração de cães e gatos (Castramóvel), atividades desportivas, desfile e arrecadação de roupas, verificação de glicose, pressão arterial e outros cuidados

- Quando: sábado, dia 11, das 9h ao meio-dia

- Onde: Praça do Imigrante, Avenida Vinte e Cinco de Julho, Centro



São Leopoldo

- O que: caminhada Todas Juntas por Nenhum Direito a Menos

- Quando: quarta-feira, dia 8, às 17h30min

- Onde: concentração no largo da prefeitura (Avendia Dom João Becker, 754) até a esquina das avenidas Independência com João Corrêa

- O que: gabinete itinerante, com serviços da prefeitura

- Quando: sábado, dia 9, a partir das 9h

- Onde: EMEF Francisco Cândido Xavier (Rua 1, s/nº, Santos Dumont)

Sapucaia do Sul

- O que: verificação de pressão arterial, avaliação nutricional, orientações sobre saúde, planejamento familiar, Lei Maria da Penha e inscrições para cursos gratuitos para mulheres

- Quando: quarta-feira, dia 8, das 14h às 18h

- Onde: Calçadão (Centro)



- O que: coleta de CP e teste rápido de HIV, hepatite B e C e sífilis

- Quando: quarta e quinta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h

- Onde: Clínica de Saúde da Mulher, Rua José de Alencar, s/nº, Piratini



- O que: encaminhamentos para mamografias, realização de teste rápido, procedimentos odontológicos e vacinas para as usuárias do posto

- Quando: quarta-feira, dia 8, das 8h ao meio-dia e das 13h às 20h

- Onde: Unidade Básica de Saúde Cohab Casas, Rua Valter Neves, s/nº, Cohab

Viamão

- O que: estandes com orientação jurídica, espaço de embelezamento, informações sobre o cadastro único para programas sociais, espaço lúdico para as crianças e sorteio de brindes

- Quando: quarta-feira, dia 8, a partir das 9h até as 17h30min

- Onde: Calçadão Tapir Rocha, no Centro