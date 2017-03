Felipe Bortolanza: vivemos o pré-apocalipse

Opinião 08/03/2017 | 12h27 Atualizada em

Estar com todos os impostos em dia, jamais ter cometido um delito e cumprir todas as leis não é suficiente para um cidadão brasileiro se sentir em liberdade neste país, em especial, no Rio Grande do Sul. E lamento dizer isso, pois sou (mas quase deixando de ser) um otimista de carteirinha.

Não conheço alguém que diga não ter medo de ser assaltado ou sofrer alguma violência ao sair de casa. A rotina do cidadão de bem se restringe cada vez mais para se preservar da mira de traficantes e assassinos. Não se estaciona mais na rua, não se vai em comércio fora de shopping, se evita ficar sozinho em paradas de ônibus, não se leva mais o cachorro para fazer xixi na rua, não se para mais em sinaleira à noite... E por aí vai. Ou seja: somos prisioneiros do medo. Isso é terrível, transmitimos pavor em vez de otimismo aos nossos filhos.

Homicídios se contam aos punhados na Capital. Agora, latrocínios também. Um estudante perde a vida por uma mochila. Um funcionário de uma casa de jogos tomba com um tiro ao deparar com um ladrão. Um motorista de uber é achado morto depois de ter o carro roubado.

Estes criminosos se proliferam como uma praga demoníaca. Em contrapartida, as ações efetivas dos nossos governantes se arrastam como uma lesma subnutrida. Um exemplo: temos uma cadeia não inaugurada em Canoas por ¿culpa¿ de um esgoto inacabado.

Crime de jaleco

Para piorar, surge a notícia de médicos que cobravam por procedimentos que deveriam ser gratuitos, via SUS. Já seria repugnante ver um profissional com salários bem superiores à média nacional cobrar R$ 2 por um comprimido. Mas estes ¿doutores¿ faziam muito pior em Itaqui: cobravam até R$ 1,8 mil para fazer cesarianas.

Num dos casos, a mãe perdeu o bebê porque não conseguiu ganhar por parto normal e não tinha dinheiro para pagar. Ainda assim, estes médicos vão responder apenas por corrupção, estelionato e esterilização cirúrgica ilegal. Mas um bebê morreu! Se comprovando a culpa, deveriam responder por homicídio!

Só não me entrego à desilusão ainda porque acredito em alguma força capaz de iluminar as mentes de governantes. Sim, eu acredito que só uma luz divina nos tire deste pré-apocalipse. Nos políticos atuais, está difícil de ter fé.

