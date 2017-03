FGTS: Nascidos em janeiro e fevereiro já podem sacar de contas inativas 

Hora de receber 10/03/2017 | 08h10 Atualizada em

Agências da Caixa Econômica Federal abriram às 8h nesta sexta-feira para atender as pessoas que querem sacar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em um primeiro momento, só os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro estão sendo contemplados — veja o calendário completo de pagamento conforme a data de nascimento.

Somente no Rio Grande do Sul, 330 mil pessoas nascidas nesse período tem contas inativas, e os valores somam R$ 420 milhões, segundo Fabio Müller, superintendente regional em exercício da Caixa em Porto Alegre,

Na agência da Praça da Alfândega, no Centro, o movimento no começo da manhã foi tranquilo. Na Caixa da José de Alencar, no bairro Menino Deus, formou-se uma fila com aproximadamente 15 pessoas — nada que representasse um transtorno.

— Esperei uns 10, 15 minutos — conta a babá Daniela Carisele da Silva, 35 anos, que pretende aplicar a quantia na poupança.

A professora Marisa Maria Adams, 55 anos, não conseguiu fazer a conquista no site, então aproveitou a abertura antecipada das agências. Como faz aniversário em fevereiro, enquadra-se grupo de trabalhadores que já pode sacar o valor.

— Quero usas para pagar contas. E ajudar os filhos — adianta.

O porteiro Alexandre Francisco dos Santos, 55 anos, nem quis tentar acessar pela internet ou no telefone 0800, dizendo que prefere tratar "cara a cara". Ele já foi à Caixa sabendo que ainda não poderia sacar os valores da conta inativa, pois só faz aniversário em novembro. Mas a ansiedade falou mais alto.

— Vou precisar aguardar, mas daí já vou estar sabendo o quanto tem. Acho que vou dar uma reformada na casa, que está precisando — diz o morador de Alvorada.

A Caixa segue com esquema de atendimento especial para o saque do FGTS. Ao todo, 1.841 agências da Caixa Federal estarão abertas em todo o país no sábado, dia 11 de março. No Rio Grande do Sul, serão 91 unidades abertas no sábado, das 9h às 15h, e, só em Porto Alegre, serão nove agências (veja quais).



Na segunda (dia 13) e terça (dia 14 de março), as agências voltarão a abrir duas horas mais cedo (às 8h), exclusivamente para trabalhadores que tenham contas inativas.



