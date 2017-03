Guerrinha: "O Inter não deixou a peteca cair"

Coluna do Guerra 09/03/2017 | 08h02 Atualizada em

Fora de casa, com superioridade, o Inter não deixou a peteca cair: goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 1 e já pode providenciar a documentação para a próxima fase da Copa do Brasil. Nesta vitória, sempre importante para quem precisa achar o melhor time, recuperar a confiança, D¿Ale comandou o time, mas Brenner, de novo, roubou a cena.



Incógnita — Logo mais, na Venezuela, o Grêmio faz a sua tão esperada estreia na Libertadores, quando enfrenta o pouco conhecido Zamora.

Teoricamente, o time do técnico Renato Portaluppi tem as honras de favorito, todas as chances de começar bem, mas pela incógnita do adversário, pelo fato de atuar fora de casa, melhor mesmo é tomar todos os cuidados.

Derrapagem — Em casa, num jogo que chegou a abrir dois gols de vantagem, o Atlético-PR deu chance ao azar.

Cedeu o empate no finalzinho para a Católica, do Chile, deixou escapar dois pontos importantes e ficou mais perto de beijar a lona na Libertadores.

Largada — Na condição de visitante, a Chapecoense largou muito bem na Libertadores. Somou três pontos, fora de casa, contra o venezuelano Zulia, com um futebol de boa qualidade. O time catarinense deu um belo passo para seguir vivo na Libertadores.

Perguntinha — Lucas Barrios vai começar no banco?

