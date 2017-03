Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 01/03/2017 | 06h00 Atualizada em

É importante tomar nota do que sua mente percebe, pois, o cenário se amplia e sua alma adentra territórios que não são familiares. Essa ampliação diz muito a respeito do futuro possível que está sendo construído.

As coincidências ajudam você a encontrar pessoas que de outra maneira continuariam soterradas pelas areias do tempo. Essas coincidências deixam a pulga atrás da orelha a respeito do funcionamento do destino.

Não estão todos os que são nem são todos os que estão. É impossível que todas as pessoas reunidas estejam em sintonia e se congreguem ao redor dos mesmos ideais. A diversidade é inevitável, lide com ela.

O conhecimento pode ser adquirido através de leitura ou por outros meios. Contudo, há um conhecimento disponível para quem se atreve a, falando, descobrir que sabia algo que ele ou ela nem sabia que sabia. Pode?

Os sonhos são tão reais quanto a realidade que você chama de tal. Por ventura, as emoções que você sente durante os sonhos são fantasias? Não são intensas o suficiente para merecerem ser chamadas de realidade? Pense nisso.

As casualidades não existem, as coincidências sim. Imagine tudo que teve de acontecer para duas pessoas que eventualmente não se conhecem entre si, esbarrarem numa coincidência e disso surja um maravilhoso relacionamento.



As potencialidades envolvidas nesta parte do caminho são enormes. Procure, por isso, não se precipitar na direção de nenhuma, mas refletir com calma sobre todas as possibilidades, deixando que os sinais orientem seus passos.

É desnecessário estender tantas armadilhas, as coisas seguem um curso determinado pela sua forma de pensar e se ajustam às circunstâncias, boas ou más. Armadilhas demais representam um sinal de insegurança.

É bem perto de você que acontece a magia. Por isso, dessa vez contenha sua mente, que sempre viaja longe, aventurando-se em horizontes desconhecidos. Aceite que há algo desconhecido no território mais próximo a você.

Quando você pensa em alguém que é improvável encontrar e, durante o dia, essa pessoa aparece do nada, é bom meditar sobre o acontecimento, porque esse indica que há informações que provêm do futuro.

As coisas se acertam, um pouco, bastante, pelo seu empenho, e outro pouco, menor, pelo funcionamento misterioso do destino, que converge em tempo e espaço para, pela coincidência, reunir pessoas distantes.

Sua presença emana uma influência que é difícil de decifrar e, por isso, ainda que você se motive com a melhor das boas vontades, sempre haverá alguém paranoico por aí a imaginar que esse mistério tenha de ser combatido.