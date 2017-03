Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 02/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Valorize toda a ajuda que você vem recebendo há muito tempo, pois, mesmo que em alguns momentos essa tenha suscitado polêmica, você se encontra aqui e agora avançando graças à colaboração de certas pessoas.

É tudo muito diferente do que você tinha imaginado, porém, superado o susto que induzia você a pensar que tudo estava errado, a partir de agora você começará a usufruir as vantagens inerentes a essas diferenças.

Em alguns casos, a melhor maneira de você satisfazer um desejo particular é contribuir para que a pessoa que você aprecia satisfaça o dela. Esse será um ato de generosidade cuja reverberação será muito intensa.

Alguns sacrifícios serão necessários, porém, tendo em vista as possibilidades de conquista que se abriram, esses passarão longe de se efetivarem como experiências doloridas ou traumáticas. Só alegria está envolvida.

Tudo precisa ser conversado, pois, são muitas as razões divergentes e todas parecem certas. Não é propício alguém se atrever a impor a sua em particular só para acelerar o processo. É melhor a lentidão do que a imposição.

Coloque seus recursos em movimento, pois, dessa forma valerão mais do que parados. Acumular recursos não é sinal de riqueza, mas saber aplica-los para que, em movimento, produzam riquezas e se multipliquem. É assim.



Atue com generosidade, ofereça seu melhor a todo momento. Nesta parte do caminho você tem o poder e a capacidade de reunir uma série de pessoas para que, juntas, consigam chegar mais longe do que fariam cada uma por si.

Traga toda sua boa vontade para a luz do dia, nesta parte do caminho você avançará na mesma medida em que essa boa vontade seja colocada em prática. Abandone temporariamente as lutas e conflitos, só boa vontade.

A ajuda que você receber será merecida, mas não será de graça, saiba disso. As pessoas se movimentam por interesses e não deve haver críticas endereçadas a elas por isso, afinal, elas jogam de acordo com as regras.

Mire nos mais elevados objetivos que você pretende conquistar e não atue nem um pouco abaixo desses. É importante que você exija a cada dia mais de sua atuação, pois, é muito o que pode ser conquistado.

Há coisas que requerem explicações sofisticadas e que desafiam sua mente a compreendê-las. Todo esforço nesse sentido valerá a pena, pois, do esclarecimento pertinente surgirão laços e relacionamentos melhores.

Tudo precisa ser organizado de uma forma que, até hoje, você nunca experimentou, mas que está disponível para reestruturar de tal maneira seu trabalho que, a partir de agora, você conheça a verdadeira prosperidade.