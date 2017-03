Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 03/03/2017 | 06h00 Atualizada em

O que você pensou que seria de um jeito acabou sendo diferente do imaginado. Isso pode ser muito auspicioso, se você não teimar em retomar as coisas do jeito imaginado. Permita-se uma boa margem de mudança agora.

Nem tudo que reluz é algo valioso que mereça sua atenção, quanto menos o esforço de conquista-lo. É hora de usar o discernimento e se livrar das fantasias que fazem você perder o precioso tempo das conquistas reais.

Depois de tudo decidido ainda há margem para algumas pessoas desdizerem o prometido. Onde houver fator humano envolvido sempre haverá uma margem enorme de imprecisão para tudo, pois, as pessoas mudam muito de opinião.

Tudo poderia ser mais fácil, mas num mundo que só complica se torna inevitável que, por uma razão lógica ou por outra completamente misteriosa, você se depare com circunstâncias que estejam além de seu controle.

Os planos precisam se ajustar às circunstâncias, que mudaram bastante. Por isso, quanto mais flexível for sua atitude diante dos fatos, mais rapidamente tudo se adequará ao que for mais oportuno fazer. Flexibilidade.

Ir com muita sede ao pote nunca dará certo, pois, ou o pote se quebra, ou o líquido contido no pote acaba se tornando indigesto. Você, realmente, não precisa se precipitar na direção de nada nem de ninguém. Fique na sua.



As pessoas mudam de opinião e isso não é necessariamente algo ruim. As mudanças requererão que você faça ajustes e quanto menor for a irritação que você apresentar diante dos fatos, mais rápida será a recuperação.

Sabe aqueles dias em que os objetos parecem conspirar para deixar de funcionar todos ao mesmo tempo? O cenário está se configurando nessa perspectiva, por isso, muna-se de paciência e de presença de espírito.

Nem todo desejo merece ser satisfeito, você já lutou muito por questões que, uma vez realizadas, se transformaram rapidamente em engodos difíceis de administrar. Por isso, é hora de usar seu discernimento.

Nem tudo saiu como planejado, mas se você conseguir superar a inútil irritação que eventualmente isso causar, perceberá que, no fim, as coisas são melhores do que o imaginado. Abra os braços às transformações.

Os pequenos percalços, se acontecerem com maior frequência do que o habitual, são potenciais razões para alimentar estados alterados de consciência, irritações. Tenha em mente isso e enfrente tudo com um sorriso.

Contratempos não são necessariamente sinais de que algo errado está para acontecer. Contenha seu senso de calamidade! Esses contratempos vieram para impedir as calamidades, são sinais de proteção que você recebe.