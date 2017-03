Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 04/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Vozes interiores precisam ser escutadas com atenção, porque emergem entremeadas com fantasias que não mereceriam a mínima atenção. É hora de reluzir seu discernimento, para saber distinguir o útil do inútil.

Valerá a pena você exigir mais das pessoas com que precisa congregar forças para tudo dar certo de acordo com os planos traçados. Valerá a pena exigir mais, porém, você deve mostrar que também exige de si.

As coincidências ajudam e vêm ao seu encontro, mas permanecem na metade do caminho entre você e suas pretensões. A outra metade do caminho você precisará trilhar se orientando, dessa vez, com suas intuições.

Visões magníficas não hão de ser desvalorizadas tentando trazê-las para dentro das limitações de sua vida cotidiana. Pelo contrário, essas limitações todas hão de ser abduzidas pelas visões magníficas e transformadas.

Em sonhos tudo é esclarecido, mas como você precisa colocar tudo em prática durante a vigília, precisa tomar cuidado com as interpretações que fizer desses sonhos, pois, é aí que a clareza se torna um labirinto complicado.

Encontros casuais não são provocados por casualidades e, por isso, não merecem esse nome. Por trás dessas aparentes casualidades há uma trama muito complexa e misteriosa de eventos que convergem em tempo e espaço.



Para que esperar que as coisas quebrem quando sua intuição avisa com clareza da necessidade de prevenir? É importante você treinar um pouco, a cada dia, a orientação que todas as intuições são capazes de oferecer.

A imaginação é, por enquanto, mais satisfatória do que a realidade concreta. Esse, porém, é o início de um caminho que promete ser muito auspicioso. Lapide essa imaginação e permita que ela motive suas ações.

As maravilhas que parecem estar longe, na verdade estão ocultas por uma camada de obviedade que faz com que, apesar de estarem ao alcance de sua mão, ainda assim continuam parecendo inatingíveis. É loucura!

Sem querer, você acabará iniciando uma série de diálogos esclarecedores. Sem querer, muita magia acontece entre as pessoas, porque pega elas de surpresa e, com isso, suas defesas e couraças são dribladas. Melhor assim!

Certos movimentos que se tornaram necessários não podem ser explicados com a lógica que as pessoas utilizam para se esclarecer a respeito da sequência dos fatos. Porém, nem tudo há de ser lógico entre o céu e a terra.

Autorize-se a falar envolvendo seu coração com total intensidade, sendo transparente a respeito das verdades que, você sabe, fariam toda a diferença na construção dos relacionamentos que lhe são mais queridos. É hoje!