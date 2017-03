Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 07/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Veja nas dificuldades que surgirem a perspectiva de você se despreocupar a respeito dos recursos que faltam. Nas dificuldades você encontrará força e ânimo, porque essas revitalizarão sua vontade de vencê-las.

Desconfie das pessoas que tentarem convencer você de que certo caminho é fácil e de que os resultados seriam maravilhosos. Boas conquistas não dependem de facilidades, mas de transtornos sabiamente administrados.

Oportunidades que teriam parecido perdidas para sempre renascem das cinzas. O entusiasmo inicial terá de ser limitado para dedicar-se a tomar as providências necessárias para que não volte a acontecer o mesmo de antes.

O tempo é uma experiência mental. Por isso, convença-se de que sobra tempo, especialmente agora, em que sua alma está envolvida na realização de desejos divergentes, participar da rotina e de eventos passionais também.

Haveria, por acaso, algo que poderia ser chamado de uma boa briga? No mínimo, este seria o caso em que as pessoas envolvidas melhorassem depois de terem se envolvido na briga. Porém, isto é apenas hipotético, não é?

As emoções são ditatoriais, não se importam em fazer prevalecer razões que a opinião da maioria tenha contrariado e demonstrado não serem corretas. Esta atitude ditatorial é comum, mas não por isso mais saudável.



Está tudo certo, a não ser por essa sensação de que você arrumou tudo para muita gente, mas se esqueceu de arrumar sua parte. Apesar de a constatação ser dura, sua parte virá num futuro que não é tão distante assim.

Valorize com realismo tudo que sua alma possui, para ser possível perceber o excesso no desejo de conquistar mais. Nada de errado no desejo de mais conquistas, desde que sua alma o mantenha sob estrito controle.

Será impossível agir com garantia dos resultados. Nesta parte do caminho, sua alma terá de assumir os riscos e munir-se de espírito de aventura para satisfazer-se com o caminho, em vez de com os resultados do próprio.

Pense e repense seus planos, faça isso em nome de encontrar nesses os ideais que se perderam e confundiram no meio da vontade de assegurar resultados materiais para tudo que é feito. Ressuscite os ideais.

Todas suas razões se enfraquecem quando você toma atitudes teimosas. Pense o seguinte, se as suas razões fossem poderosas, sua alma não deveria se importar em esperar um pouco mais para realizá-las, não é mesmo?

Você tem sua razão, a outra parte tem a dela, mas quando o conflito dura mais tempo do que o necessário todo mundo acaba perdendo a razão. Conflitos devem ter prazo de validade, até quando não houver mais nada a dizer.