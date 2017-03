Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 09/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Ainda que a vontade seja gastar, meça com sabedoria os recursos disponíveis, os créditos futuros e, principalmente, todos os investimentos que precisará fazer para que os grandes voos deixem de ser mera imaginação.

A tensão aumenta, mas não tem por destino que você se irrite sem necessidade, porém, que arregace as mangas e se dedique a fazer muito mais do que faria em qualquer outro momento. Aproveite a onda e produza muito.

Talvez seja sábio de sua parte protelar as decisões que ia colocar em prática, mas que, de repente, surgiram uma série de contratempos a evitar isso acontecer. Protelar não seria, agora, sinal de fraqueza.

Nem sempre é possível se relacionar com todas as pessoas de forma polida e diplomática, às vezes surgem emergências que precisam ser solucionadas e quando as pessoas andam desavisadas, um bom grito lhes chama a atenção.

Terminou o tempo dos dilemas e, mesmo que esses continuem firmes e fortes atormentando sua alma, pelo menos você tem disponível a chance de os tornar irrelevantes e tomar decisões práticas. Aceite isso e siga em frente.

Razões poderosas tomam conta de sua alma e servem de motivação para tomar decisões que em outros tempos pareceram polêmicas demais para você se atrever a coloca-las em marcha. Agora é tudo diferente, vale a pena avançar.



Valerá a pena você aceitar doses de risco maiores do que o habitual, porque nesta parte do caminho nada é seguro e isso não é necessariamente um contratempo, mas um convite para você agir de forma destemida.

É desnecessário você medir forças com as pessoas que representam os relacionamentos mais importantes de sua vida. É justamente com elas que você deveria associar sua força, em vez de continuar competindo.

Há muito trabalho para fazer sobre os pequenos assuntos cotidianos antes de continuar tentando avançar sobre grandes projetos. Sem uma base firme e eficiente, todo o esforço ulterior se perderia com facilidade.

Agora você pode fazer sentir sua influência, por isso, avance destemidamente e fique imune às críticas, pois, a toda pessoa que se atreve a se expor, as críticas lhe são garantidas. Isso não deve pesar nada.

Em algum momento teria de explodir tudo, porque não dá para existir contendo a energia que precisa funcionar com a dinâmica que lhe é inerente. Essas explosões familiares ajudarão você a esclarecer e dinamizar.

Evite usar palavras duras sem necessidade, pois, mesmo que você tenha por intenção fazer uma piada, neste momento não encontraria ambiente propício para essa ser entendida como tal, e tudo viraria uma discussão.