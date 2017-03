Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 10/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Enfrente tudo que acontecer, pois, mesmo as situações desagradáveis trarão em seu ventre a chance de você se livrar delas com eficiência. Por isso, tenha em mente seus ideais e empreenda a luta em nome desses.

O importante não é chegar lá, mas saber o que fazer quando você chegar lá. Isto é importante porque faz a diferença entre conquistar e dormir em cima dos louros, ou conquistar para iniciar a viagem a partir daí.

Tenha certeza, o amor não falha, quanto mais você se atrever a compartilhar suas melhores virtudes, colocando-as em prática a todo momento, mais haverá em você para ser amado. Alguém, com certeza, vai notar isso.

Todo momento é oportuno para dar um retorno positivo às pessoas próximas. Elogiar é importante, tão importante quanto deixar claro seus momentos de mal humor. Bons relacionamentos dependem disso também. Procure agir.

Há muito tempo que sua alma deixou de lado a obediência cega à autoridade. Porém, no momento atual e, dadas as circunstâncias, há de se obedecer a outra autoridade, encarnada no mistério que é a opinião alheia.

Esqueça o controle! Você precisa viver um pouco mais espontaneamente do que o habitual, fora das margens de segurança que caracterizaram suas atitudes até o momento atual. Experimente o que há além do medo.



Algumas poucas, mas boas pessoas, se sintonizarão com seus desejos e ajudarão a realizá-los. Porém, não conte com isso, este é um momento em que seria bom você fazer prevalecer seus desejos a despeito de tudo e de todos.

Os problemas de outras pessoas comovem sua alma e fazem brotar a compaixão lá do fundo do coração. Sentir essa compaixão é uma bênção, porém, é necessário ir além da sensação, levando a compaixão à prática também.

Liberdade não é revolta nem oposição a tudo. Liberdade é você amadurecer o suficiente para agir em nome de seus próprios ideais, às vezes contradizendo o que acontece enquanto noutras tendo apenas de fazer concessões.

A culpa é um atraso, porque ela é o fiel retrato da dinâmica que as pessoas usam para afastarem de si a responsabilidade que têm em relação aos fatos. Como se supera a culpa? Aceitando o que acontece e agindo.

Manter-se firme nas próprias convicções não há de transformar-se no exercício da obstinação, pois, em determinados momentos a firmeza tem de ser demonstrada através da flexibilidade, com você fazendo concessões.

A independência ansiada não será encontrada prescindindo de toda e qualquer pessoa. Paradoxalmente, a independência será encontrada quando sua alma aceitar a necessária dependência mutua dos bons relacionamentos.